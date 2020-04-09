«Держат под замком»: челябинец «подхватил» коронавирус после работы в салоне красоты

Студент челябинского вуза попал в инфекционное отделение для больных коронавирусом. Молодой человек считает, что его могла заразить клиентка салона красоты, где он работает. Челябинец рассказал «Комсомольской правде», как в поликлинике отреагировали на его информацию о контакте с больной COVID-19, какие у него были симптомы и как общаются с тем, у кого заподозрили опасный вирус.

Данил Андреев подрабатывает колористом в салоне красоты. Еще до закрытия всех центров красоты к нему записалась клиентка, чтобы привести волосы в порядок.

— Я уже заканчивал работу, как в конце сеанса она беззаботно сказала: «Я, кстати, тут на днях в Милане была». У меня глаза округлились, потому что в Италии из-за коронавируса столько людей умерли, а она пришла ко мне, не предупредив об этом. Я, конечно, на нее сильно наехал, пригрозил, что в случае чего, она будет нести ответственность, — вспоминает Данил.

Клиентка колориста Данила Андреева была в Италии. Фото: Данил Андреев

Новость пришла быстро, коронавирус у девушки подтвердился. Сам Данил уверяет, что ее даже держали на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Позже у него начали проявляться симптомы. Возможно, сказалась и определенная паника, но она имела под собой основание. У молодого человека резко поднялась температура, пришлось вызывать врача.

— Я вызвал врача домой, потому что идти в поликлинику самому было нельзя, да и температура шкалила. Было тяжело дышать, мучил сильный насморк, — рассказывает Данил. — Врач назначила лечение, сказала, что это ОРВИ. Но я уже был напуган всеми этими коронавирусными новостями, решил перестраховаться. Я рассказал ей, что общался с девушкой, у которой коронавирус.

По словам студента, врач испугалась, передала информацию своему руководству и сама ушла на самоизоляцию. А Данил оказался в инфекционном отделении больницы №8, где сейчас оказывают помощь больным коронавирусом.

Первую неделю Данил провел в изоляции вместе с другими пациентами, которых тоже подозревали на COVID-19.

— Лежишь в изолированном боксе, закрыт под ключ, никуда нельзя выйти. Кормят через специальное вакуумное окно. Отделение переполнено, — делится впечатлениями студент.

Пациентов, которые находятся в одной группе риска, помещают в одну палату. Фото: Данил Андреев

За время пребывания в больнице Данилу предстоит пройти все этапы обследования, только тогда можно будет сказать, подтверждается ли у него опасный вирус.

— Люди, контактировавшие с зараженными, проходят 4 этапа тестирования, 100% из них должны быть отрицательными, — говорит Данил. — Нам сказали, если первый анализ придет отрицательный, то переведут на этаж выше, так как риск меньше, но вирус может быть не выявлен еще. Если все 4 будут отрицательными, тогда выпустят, но карантин в любом случае 14 дней надо тут выдержать.

Сейчас молодой человек чувствует себя гораздо лучше, жалуется только на боль в горле и сухой кашель. Он надеется, что вирус обошел его стороной и скоро эту заразу миру удастся победить.

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