2020-04-09T17:58:17+03:00
Коронавирус Covid-19

«Не выходи из комнаты»: челябинские фотографы перешли на онлайн-фотосессии из-за режима самоизоляции

Смотрим, что из этого получается
Валентина ВАГАНОВА
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Эти портреты сделаны на веб-камеру, а даже не подумаешь! Фото: Алина МустафинаЭти портреты сделаны на веб-камеру, а даже не подумаешь! Фото: Алина Мустафина
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Челябинские фотографы придумали новый формат фотосессий без нарушения режима самоизоляции. Теперь они снимают моделей, не выходя из дома — через веб-камеру. Представить это сложно, поэтому мы попросили их рассказать и показать, как проходит процесс съемки в режиме онлайн.

СНАЧАЛА КВАРТИРУ ПОКАЖИТЕ

— Первым делом я созваниваюсь с клиентом по видеосвязи. Он делает обзор квартиры, вместе мы выбираем место, где много света от окна и хорошо ловит wi-fi или сотовая связь. Подбираем реквизит для съемки, — рассказывает свадебный и семейный фотограф с восьмилетним стажем Алина Мустафина. — Я предлагаю идею, а дальше уже составляем план.

Фотографы из Челябинска перешли на съемки онлайн из-за карантина.Видео: Алина Мустафина

Съемка длится не более 30 минут, легко и непринужденно.

— Мне кажется, позируя по телефону, герои больше раскрепощены, чем в присутствии фотографа. Я полностью руковожу процессом: говорю, куда повернуть телефон, куда встать, посмотреть, — добавляет фотограф.

Конечно, качество снимков по FaceTime сильно уступает не только качеству фотографий на профессиональную камеру, но и даже на современный телефон, ведь это снимок экрана телефона или ноутбука, но в нем появляется особая энергетика. Да и стоит такая фотосессия раз в семь дешевле.

ВОЛШЕБСТВО МОМЕНТА

— Идея для съемки может быть совершенно любой, отталкиваемся мы с моделями тоже от разных вещей, одежды и образов. Где-то исходим от прически, где-то от цвета стены или наличия в доме гирлянды, или кота, — объясняет Вячеслав Маликов. — Очень удобно, что можно удаленно, через видеосвязь, заранее обойти с моделью локацию, присмотреть какие-то интересные точки для съемки. Иногда это происходит уже в процессе. Это всегда находка и это интересно.

— Что касается приложений, то я перепробовал уже несколько: от всем известных FaceTime и Google Duo до некоторых экзотических, типа бесчисленных чатрумов и сайтов для создания видеоконференций без регистрации участников, — делится секретами фотограф.

Простая на первый взгляд съемка требует от профессионалов новых навыков.

— Через интернет-соединение возникает некоторая задержка, и поймать момент бывает довольно сложно: модель приняла интересную позу, ты ей говоришь “стоп”, а тебя слышат только через пару секунд. Это требует усидчивости, и в некоторой степени, буддийского спокойствия, — признаются фотографы.

— У тех, кто привык разглядывать каждый пиксель на фото, это, конечно же, вызывает шок. Однако если подумать, мы ценим кадры не за высокую детализацию или резкость, а за волшебство момента, эмоции или память. В каждой семье хранятся бумажные отпечатки фотографий из прошлого века, там нет резкости, они выцвели и помялись, но мы их любим именно за эмоциональную составляющую, — объясняет Вячеслав Маликов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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