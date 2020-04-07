«Целовались через маски, а кольцами обменивались на улице»: влюбленные из Челябинска сыграли свадьбу в разгар эпидемии коронавируса

Челябинец Виктор предложил Анастасии руку и сердце в январе, во время отпуска во Вьетнаме. Тогда еще коронавирус не добрался до России. По возвращении домой влюбленные подали заявление в ЗАГС и стали готовиться к свадьбе. Забронировали ресторан, заказали выездную регистрацию, купили костюм и платье, позвали гостей.

Но буквально за неделю до их свадьбы вся страна ушла на карантин, и ЗАГСы прекратили свою работу. Но разве для любви есть преграды в виде самоизоляции? Виктор и Анастасия решили не дожидаться окончания эпидемии.

— Тогда еще мы узнали, что Витю летом отправят в командировку на два месяца, он оператор по добычи нефти и газа. Свадьбу пришлось бы отложить до конца июля. Мы объяснили сотрудникам ЗАГСа ситуацию, и уговорили их расписать нас сейчас, — с улыбкой вспоминает Анастасия Дитц.

Настоящей любви ничто не преграда! Фото: Глеб Савин

ПЛАТЬЕ В ГОРОШЕК И МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

Работники ЗАГСа предупредили, что торжественной регистрации не будет, гостей и фотографа внутрь не впустят. А молодоженам нужно будет скрывать счастливые улыбки под маской.

В ЗАГС впустили только молодоженов. Фото: Глеб Савин

Настя представляла, что пойдет под венец в красивом белом платье, с макияжем, прической. Однако в городе из-за коронавируса все салоны закрыты. Да и надевать свадебное платье на 15-минутную регистрацию бессмысленно. Перемещение по городу запрещено, фотостудии тоже на замке, ребята не смогли бы даже устроить свадебную фотосессию.

— В моем шкафу нет ни молочного, ни бежевого платья. Я начала искать что-нибудь в интернет-магазинах, но доставки уже нигде не работали. Пришлось надеть то, что есть, — смеется Анастасия. — Хорошо хоть букет мне сделали, он спас ситуацию и благодаря ему я была похожа на невесту.

С букетом тоже была эпопея, поскольку цветочные лавки закрыты. К счастью, удалось найти флористов, которые отнеслись с пониманием и собрали девушке настоящий свадебный букет.

Фотограф снимал пару из-за двери. Фото: Глеб Савин

А кольцами влюбленные обменивались на улице. Фото: Глеб Савин

ПОЦЕЛУЙ ЧЕРЕЗ МАСКИ

Перед регистрацией Виктора и Анастасию встретила начальница ЗАГСа и попросила соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

— Сотрудники были в масках и перчатках, забрали наши документы, а немного погодя вынесли свидетельство. Сказали: «Объявляем вас мужем и женой», разрешили поцеловаться. А потом спросили, где мы будем обмениваться кольцами: здесь или на улице. Мы, естественно, решили на улице, потому что там нас ждали родители и фотограф.

Целоваться пришлось, не нарушая эпидемиологических норм — через маски. Фото: Глеб Савин

Свадьбу новоиспеченные супруги отметили с родителями за городом. А в мае хотят отпраздновать свой брак как положено: шумно, весело, в свадебных нарядах и с гостями.

КОММЕНТАРИЙ

«Свадьбу через дверь я снимал впервые»

— Я профессионально занимаюсь фотографией уже больше 10 лет. Снимал в ЗАГСе, без ЗАГСа, во дворцах, на лодке, без света, но через дверь впервые, — говорит фотограф Глеб Савин. — Эта съемка для меня была очень важна. Представляю, как ребята будут смотреть эти фотографии со своими детьми лет через 10 и рассказывать им, в какое интересное время они поженились. Я получил немало критики в интернете, связанной с тем, что фото «грустные, зачем нужна медицинская атрибутика на снимках». А мне кажется, это в первую очередь память, и несмотря на сложности, она хорошая. У ребят настоящая любовь и они хотели пожениться, а в масках это делать или нет, по сути какая разница?

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