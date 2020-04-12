«Как руки мыть?»: в новом терминале аэропорта Челябинска отключили горячую воду и экономят на электричестве

После резкого снижения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса челябинский аэропорт начал экономить на обслуживании нового терминала.

— Отключены освещение, вентиляция, лифты, отопление и горячая вода — на дворе начало апреля. Приказ директора авиапредприятия: кто с его мнением не согласен, он просто увольняет, даже если этот приказ нарушает законы, — рассказал КП-Челябинск один из сотрудников аэропорта.

Уличное освещение тоже отключено. По словам автора фото, снимок был сделан в 21:45, перед вылетом рейса на Самару.

Уличное освещение отключили

Изменения ощутили как пассажиры, которые покупают билеты за те же деньги, а то и дороже, так и сотрудники, большая часть из которых работает на суточных сменах.

— В зале ожидания пассажиры в шапках и куртках. Врачи, которые проверяют пассажиров на коронавирус, тоже утеплились. Днем, когда солнце, дышать нечем — вентиляции нет. Ночью холодно я в куртке сидел. Следуя рекомендациям, часто моем руки, а вода ледяная, — продолжает наш собеседник. — И так во всех зданиях. Может в гостинице оставили, но вряд ли — линия одна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/772587" frameborder="0"></iframe> Аэропорт Челябинска погрузился во тьму.

В пресс-службе аэропорта подтвердили, что отопление действительно было отключено в связи с потеплением. А вот освещение на время обслуживания рейсов не отключается, заверили нас.

По словам сотрудников, большое табло отключили еще в начале месяца — слишком большие света за электричество

С 10 апреля аэропорт Игорь Курчатов перешел на новый регламент работы: 15:10 до 8:20. В остальное время он закрыт. Несмотря на обстановку в связи с коронавирусом, реконструкция аэродрома, запланированная на 2020 год, продолжается.

Между тем, аэропорт уже успел получить предостережения от трудовой инспекции за принуждение сотрудников уходить в отпуска без сохранения зарплаты в период карантина по коронавирусу.

Торговые точки сейчас не работают

— Что самое интересное, наш аэропорт входящий в холдинг, «Новапорт», включен в компенсацию от государства из-за пандемии, — возмущается сотрудник. — Они задним числом нам премию за март на 10% «грохнули». Позавчера, когда получили зарплату окончательную, удивились. При том нам на ознакомление приказ под подпись не давали. На апрель почти все предприятие оставили без премии.

Действительно, челябинский аэропорт вошел в список из 646 системообразующих организаций экономики России, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить. Его утвердило правительство. При необходимости предприятиям из списка обещают оказывать поддержку.

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