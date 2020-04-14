2020-04-14T17:49:31+03:00
Коронавирус Covid-19

«Везет, как утопленникам»: мама школьницы об отмене экзаменов по выбору для 9-х классов в Челябинске

Федеральные и местные чиновники путаются в планах и сроках сдачи экзаменов [мнение]
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Эпидемия коронавируса, а не министерство скорректирует сроки сдачи ОГЭЭпидемия коронавируса, а не министерство скорректирует сроки сдачи ОГЭФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Я — мать ученицы 9 класса, и у меня скоро случится помутнение рассудка. Выпускникам в этом году везет, как утопленникам. Уроки в школах из-за эпидемии коронавируса заменили так называемым дистанционным обучением. По факту — это самостоятельное изучение нового материала и вал домашних заданий. Спасает только то, что эпидемия грянула в конце учебного года, и не пройденного материала не очень много. Выручают репетиторы: платные педагоги растолковывают ученикам неясные места в материале.

Потом грянула новость о переносе даты начала экзаменов — с конца мая на первую декаду июня. Тут вроде все как обрадовались: больше времени на подготовку есть.

Как изолироваться с тремя детьми, работать и не сойти с ума — основатель Высшей школы сервиса Елена Золина

00:00
00:00

Только родители и дети приспособились к новым обстоятельствам, как прилела еще одна новость. Заммнистра просвещения Дмитрий Глушко 9 апреля заявил: выпускникам 9 классов надо будет только два обязательных предмета (русский и математику). От ОГЭ по предметам по выбору в этом году Минпросвещения решило отказаться.

У моей дочери заблестели глаза: прощайте, английский и обществознание! Нет, ребенок мой не глуп. По обществознанию — самая сильная в параллели, английский зубрит с репетитором. Но это сладкое слово — свобода…

Я ВАМ НЕ ВЕРЮ...

— Не расслабляйся! Готовимся как прежде. Вдруг, чиновники передумают, — остудила я восторг ребенка.

Репетитора по английскому мы не отменили. Сборники тестовых заданий по обществознанию с письменного стола не убрали.

Как сохранить семью, сидя на карантине

00:00
00:00

И ведь как в воду глядела! В понедельник, 13 апреля, из министерства образования и науки Челябинской области прилетела невнятная новость: «Министерство образования региона рассматривает возможность освободить девятиклассников от сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) по выбору для поступления в профильные классы».

Что значит «рассматривает возможность освободить»? Рособрнадзор ясно же заявил: организовать сдачу двух обязательных предметов — русского языка и математики!

ТЫСЯЧА ЧЕЛОВЕК ЖДЕТ ПЕРЕСДАЧИ

— А как вы поступите в профильный 10 и 11 классы? — поинтересовалась у меня первый замминистра Елена Коузова, которой я в панике позвонила. — На основании чего можно зачислить вашего ребенка и других выпускников 9 классов, которые решили учиться в школе дальше? А как быть выпускникам прошлого года, которые не сдали ОГЭ по предметам по выбору и не получили аттестат? Их в Челябинской области около тысячи человек. Ждем разъяснения от федерального министерства просвещения. Предполагаем, что они появятся к концу недели.

Не прибавила ясности и директор школы, где учится моя дочь.

— Мы не можем нарушать закон об образовании Челябинской области, в котором говорится о зачислении в профильные классы на основании итогов сдачи ОГЭ по предметам по выбору. Не исключаю, что сдавать экзамены дети будут в «лайт»-версии. Например, в виде внутренней школьной зачетной или контрольной работы. Если ребенок учится и готовится системно, он обязательно сдаст экзамен!

КАК МЫ ЗАВИСИМ ОТ COVID-19

И сколько же времени у детей на подготовку к сдаче экзамена в облегченном виде?

— Месяц — полтора, — предположила директор. — Точно сказать не могу.

Никто ничего не знает. И об окончании пандемии COVID-19 в России — тоже. По самым оптимистичным прогнозам, в нашей стране она может закончиться к июню. Коронавирус, а не федеральный министр, скорректирует число экзаменов и даты их проведения. Все мы от него зависим. А пока — одни вопросы, ответов нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Придется делать домашку ночью»: как челябинские школьники перешли на дистанционное обучение

Родители учеников в шоке от такого онлайн-образования (эксперимент КП)

Перенос ОГЭ 2020 в Челябинске из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для выпускников девятых классов

Экзамены начнутся 9 июня 2020 года (подробнее)

«Передаем задания через соседей»: учитель рассказал, как в глубинке Челябинской области работают на удаленке

Рабочий день педагогов теперь заканчивается ночью, но родители стали еще злее (читать)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы с кошкой вышли погулять»: Как работает и за кем смотрит «карантинный патруль» полиции
Журналист «КП» посмотрел, как полицейские работают в квартирах, где подозрение на коронавирус, как проверяют людей на карантине и смотрят, чтобы никто не гулял на детских площадках
Простой парень в толстовке: «Комсомолка» узнала, кто главный разработчик российской вакцины от коронавируса
Ильназ Иматдинов защитил кандидатскую в 24 года, в соцсетях у него много котиков, но сейчас ему не до них — ученый работает над спасением человечества
Коронавирус и курение: риски, статистика, вопросы и ответы
В ситуации распространения малоизученной и опасной инфекции варианты того, как можно защитить себя, неизбежно обрастают самыми разнообразными мифами. Один из таких мифов — идея о том, что коронавирус не опасен для курильщиков
Новости 24
«Попросили освободить места»: силовики проверяют готовящийся к вылету самолет Челябинск — Санкт-Петербург
В этот раз Питер: силовики Челябинска проверяют готовящийся к вылету самолет
Правительство РФ отменило свое постановление о госрегулировании цен на маски
В челябинском элитном ЖК начали строить парковку вместо зеленого островка
ВТБ запускает спецпроект по поддержке малого бизнеса
Никакого апокалипсиса: Челябинский физик рассказал об опасности летящего в сторону Земли астероида
Как в ФРГ: челябинский экономист посоветовал бороться с кризисом на примере Германии
Пандемия коронавируса ударила по играм БРИКС в Челябинске
Роботы против коронавируса: магнитогорская компания представит решения для помощи врачам
«Разберемся после коронавируса»: в историческом особняке на Кировке в Челябинске открыли «Магнит»
Забрали перстень за победу в Кубке Стэнли: в Подмосковье ограбили агента хоккеиста из Челябинской области Евгения Малкина
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 миллиардов
В правительстве Челябинской области назначили нового куратора связей со СМИ
Челябинские школьники могут вернуться с «удаленки» в мае
Спортсменка из Челябинской области поразила зрителей телеканала «Россия-1», свернув сковороду в трубочку
«Сама погода говорит — сидите дома»: жители Челябинской области публикуют фото заснеженных улиц