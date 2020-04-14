«Везет, как утопленникам»: мама школьницы об отмене экзаменов по выбору для 9-х классов в Челябинске

Я — мать ученицы 9 класса, и у меня скоро случится помутнение рассудка. Выпускникам в этом году везет, как утопленникам. Уроки в школах из-за эпидемии коронавируса заменили так называемым дистанционным обучением. По факту — это самостоятельное изучение нового материала и вал домашних заданий. Спасает только то, что эпидемия грянула в конце учебного года, и не пройденного материала не очень много. Выручают репетиторы: платные педагоги растолковывают ученикам неясные места в материале.

Потом грянула новость о переносе даты начала экзаменов — с конца мая на первую декаду июня. Тут вроде все как обрадовались: больше времени на подготовку есть.

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Только родители и дети приспособились к новым обстоятельствам, как прилела еще одна новость. Заммнистра просвещения Дмитрий Глушко 9 апреля заявил: выпускникам 9 классов надо будет только два обязательных предмета (русский и математику). От ОГЭ по предметам по выбору в этом году Минпросвещения решило отказаться.

У моей дочери заблестели глаза: прощайте, английский и обществознание! Нет, ребенок мой не глуп. По обществознанию — самая сильная в параллели, английский зубрит с репетитором. Но это сладкое слово — свобода…

Я ВАМ НЕ ВЕРЮ...

— Не расслабляйся! Готовимся как прежде. Вдруг, чиновники передумают, — остудила я восторг ребенка.

Репетитора по английскому мы не отменили. Сборники тестовых заданий по обществознанию с письменного стола не убрали.

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И ведь как в воду глядела! В понедельник, 13 апреля, из министерства образования и науки Челябинской области прилетела невнятная новость: «Министерство образования региона рассматривает возможность освободить девятиклассников от сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) по выбору для поступления в профильные классы».

Что значит «рассматривает возможность освободить»? Рособрнадзор ясно же заявил: организовать сдачу двух обязательных предметов — русского языка и математики!

ТЫСЯЧА ЧЕЛОВЕК ЖДЕТ ПЕРЕСДАЧИ

— А как вы поступите в профильный 10 и 11 классы? — поинтересовалась у меня первый замминистра Елена Коузова, которой я в панике позвонила. — На основании чего можно зачислить вашего ребенка и других выпускников 9 классов, которые решили учиться в школе дальше? А как быть выпускникам прошлого года, которые не сдали ОГЭ по предметам по выбору и не получили аттестат? Их в Челябинской области около тысячи человек. Ждем разъяснения от федерального министерства просвещения. Предполагаем, что они появятся к концу недели.

Не прибавила ясности и директор школы, где учится моя дочь.

— Мы не можем нарушать закон об образовании Челябинской области, в котором говорится о зачислении в профильные классы на основании итогов сдачи ОГЭ по предметам по выбору. Не исключаю, что сдавать экзамены дети будут в «лайт»-версии. Например, в виде внутренней школьной зачетной или контрольной работы. Если ребенок учится и готовится системно, он обязательно сдаст экзамен!

КАК МЫ ЗАВИСИМ ОТ COVID-19

И сколько же времени у детей на подготовку к сдаче экзамена в облегченном виде?

— Месяц — полтора, — предположила директор. — Точно сказать не могу.

Никто ничего не знает. И об окончании пандемии COVID-19 в России — тоже. По самым оптимистичным прогнозам, в нашей стране она может закончиться к июню. Коронавирус, а не федеральный министр, скорректирует число экзаменов и даты их проведения. Все мы от него зависим. А пока — одни вопросы, ответов нет.

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