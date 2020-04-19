«За нарушение самоизоляции — конфискация имущества»: как челябинец переживает пандемию COVID-19 Доминикане и почему боится вернуться

Челябинцы переживают пандемию коронавируса не только в родном городе, но и далеко за его пределами. IT-специалист Евгений Насыров уехал на «зимовку» в Доминикану. Когда началась пандемия, он решил переждать ее там и не жалеет об этом, несмотря на строгость местных законов.

Как уроженец Челябинска переживает пандемию COVID-19 Доминикане и почему боится вернуться 00:00 00:00

— Я много лет работаю на удаленке. Планировал пожить несколько месяцев до лета в чистом климате, очистить легкие от челябинской экологии. Приезжаю пожить в Доминикану уже не первый раз. Выбор пал на Доминикану по нескольким причинам: это в отличие от Юго-Восточной Азии уникальный, не сильно влажный климат, не смотря на прибрежную зону около Атлантического океана. Здесь же очень либеральный визовый режим. Испанский язык простой для обучения, американские импортные продукты в магазинах очень качественные, а по цене как в Челябинске.

Граждане России, которые хотели уехать домой уже уехали

В Доминиканской республике карантин и чрезвычайное положение были введены раньше, чем в России. Поэтому те новости, которые я сейчас читаю о России и родном Челябинске, оправдали мои ожидания с той лишь разницей, что тут государство принимает жесткие, но правильные меры с одной стороны и другой стороны делает выплаты по поддержке граждан в размере от 100 до 130 долларов США на уже имеющиеся социальные банковские карты без каких-либо заявок со стороны людей.

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС И КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА

Закон здесь действует строго, но однозначно, без разночтений. Введен комендантский час. Сначала был с 8 вечера до 6 утра, сейчас с 5 вечера до 6 утра. Мы вынуждены выходить погулять в жару, и потом в пять часов закрываемся.

Магазины работают до трех часов дня, потому что сотрудникам надо успеть добрать домой до пяти вечера. Как и везде местное население пытается нарушать режим, но иностранцы не играют в прятки с полицией во избежание последствий в виде административного ареста или исправительных работ.

В Доминикане введет комендантский час с 17:00 до 6:00

А последствия довольно печальные: арест на три дня или исправительные работы. В тюрьме не соблюдается социальная дистанция, там люди, как в бочке — это большая проблема. Если арестовывают человека с мопедом (а ими многие пользуются), его конфискуют как транспортное средство, забирают и все имущество, которое при человеке.

Доминикана показала себя как государство, которое в кризисный момент должно взять на себя ответственность и проявить решительность. Был сразу объявлен режим ЧП, а это значит, что власти берут на себя все регулирующие функции, в том числе компенсацию если не всех, то многих убытков бизнеса.

В РОДНОМ «ПАРКОВОМ» СОШЕЛ БЫ С УМА

Я снимаю полдома в резиденции с пальмами и бассейном. Считаю, что я попал со своей семьей в не самые худшие условия на время карантина. Можем позволить себе небольшие развлечения на территории своего двора: поплавать, погулять.

Не представляю, как бы мы сидели в своем родном «Парковом». Конфликты в семьях начинаются потому, что обстановка очень напряженная, не погулять. Здесь мы можем как-то скрасить свой быт. Тем не менее чувствуется такая непростая психологическая обстановка, как и везде, потому что люди заперты.

СКУПАЛИ ВСЕ, КРОМЕ ГРЕЧКИ

Все люди во всем мире ведут себя одинаково, независимо от национальности и государства — это очень интересный момент. Скупали, как обычно, рис и всем известные бумажные изделия. Гречка здесь отличается от нашей — привычный нам продукт обычно привозят русские.

Океан от меня в трех минутах ходьбы, я нахожусь северном побережье Атлантического океана. Но, к сожалению, купаться нельзя, потому что океан — это общественное место. Если разрешить людям купаться, то они будут толпиться, собираться компаниями. Все южные народы не умеют по одному купаться, а делают это целыми семьями.

В ЧЕЛЯБИНСКЕ СТРАШНЕЕ

Тут иностранцы и туристы даже в мирное время живут в резиденциях, отдельно от местных. В отличие от некоторых стран, отношения к иностранцам, как к источникам инфекции, здесь нет. Доминиканцы очень приветливы, дружелюбны.

Если честно, я опасаюсь возвращения в Челябинск, потому что народ напуган привозными случаями. Я читаю недружелюбные комментарии челябинцев в соцсетях и чатах и по возвращению хотел бы избежать предвзятого отношения со стороны соседей в родном городе.

За нарушение карантинных мер — арест на три дня или исправительные работы

Планировал возвращаться к лету, но учитывая ситуацию с полетами и с пандемией в России, думаю, будет невозможно. В конце марта русские люди, которые даже живут здесь постоянно, имели возможность вернутся. Те, кто хотел, улетели в Москву.

САМОЛЕТОВ НЕ ОЖИДАЕТСЯ

В Доминикане нет российского посольства или консульства. Самое ближайшее находится в Венесуэле. И консул Венесуэлы приезжает на юг Доминиканы, там, где в основном находятся туристы, а мы на севере. Но слышал, что туристы о нем хорошо отзываются.

Правительство Доминиканской республики урегулировало вопрос со страховыми компаниями: лечение коронавируса полностью покрывается страховкой. Обычно страховка покрывает 80% стоимости, 20% я оплачиваю, когда иду к доктору. Также и с аптеками.

Мы на всякий случай зарегистрировались на портале Госуслуг, это для тех, кто хочет вернутся. Но пока что ни моей семье, ни другим людям из русскоязычного сообщества не дали четкого ответа. Материальную помощь тоже никто не получал. Самолетов не ожидается, и даже неизвестно, когда прилетит за нами эвакуационный коммерческий борт.

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