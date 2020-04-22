2020-04-22T09:51:32+03:00
Общество

«Словно пнули по молодым сапогом»: челябинский урбанист объяснил, почему против заборов и ночных облав

Лев Владов назвал действия полиции перебором
Лидия ПЕСКОВА
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Полиция патрулирует улицы и составляет на нарушителей протоколы. Но не всем нравится активность стражей порядка.Полиция патрулирует улицы и составляет на нарушителей протоколы. Но не всем нравится активность стражей порядка.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Несколько дней назад полиция устроила ночную облаву на молодежь, тусовавшуюся у памятника Курчатову. А позже у главного корпуса ЮУрГУ заблокировали еще одно популярное место встреч — автопарковку под окнами вуза. Территорию обнесли серым дорожным забором. Власти Челябинска объяснили, что это сделано для разобщения горожан во время вынужденной самоизоляции. Известный урбанист Лев Владов раскритиковал эти меры и объяснил почему в эфире на радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (95,3 FM).

— Город это субъект местного самоуправления. Это горожане, которые сами управляют своим имуществом. Все, что находится на территории города, может быть установлено и демонтировано только по решению чиновников и депутатов. Я позвонил в мэрию. Они сказал, что даже не в курсе, почему забор поставили так быстро, это якобы генерал какой-то попросил... А это значит, что у нас власть силовиков весьма значительна. И этот правовой нигилизм чреват последствиями. Заборы — это столбы, заколоченные в пробуренные дыры в асфальте. Когда забор уберут, нужно будет перекладывать асфальт...

Лев Владов не оценил упорства местной полиции в борьбе с COVID-19. Фото: личная страница героя в социальных сетях.

Лев Владов не оценил упорства местной полиции в борьбе с COVID-19. Фото: личная страница героя в социальных сетях.

И зачем вообще такие меры? Президент объявил каникулы, а губернатор попросил в Инстаграме поменьше выходить из дома. С точки зрения закона, это просто просьба. На днях я сидел в сквере на лавочку, и ко мне тоже подходила полиция. Но не оштрафовала. Вообще у меня нет ни одного знакомого, которого оштрафовали.

Тех, кого разогнали во время ночной облавы, называют «молодежью». Это эмоционально окрашенное слово. Как и «экоактивисты». Нам как будто бы говорят: «Общество не может переживать из-за уничтожения городского бора, но есть сумасшедшие экоактивисты...» У памятника Курчатова собрались горожане. Не важно, какого возраста. Полиция почему-то обрушилась на горожан, которые стояли на парковке у своих автомобилей... По сути, пнули по молодым сапогом, выместили на них свою злобу.

Полиция устроила облаву у памятника Курчатову в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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