Власти объяснили появление скандальных заборов у ЮУрГУ

21 Апр 2020 2020-04-21T08:14:09+03:00

Пока машины от пешеходов ограждает прямоугольник из заборов. Фото: vk.com/Челябинский урбанист

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В администрации Челябинска рассказали, зачем парковку у ЮУрГУ огородили серыми заборами. Напомним, ограждения, возмутившие челябинцев, появились после полицейской облавы у памятника Курчатову.

В мэрии объяснили, что заборы установили по предписанию ГИБДД. Поскольку по вечерам молодежь устраивает здесь гонки и дрифты. Это чревато ДТП, да и жители жалуются на шум и загазованность.

Серые заборы здесь временно, позже их заменят.

— Принято решение о замене ограждений на более эстетичные после снятия ограничительных мер в регионе. Этот вопрос прорабатывается сейчас замглавы Челябинска по городской среде Александром Егоровым, главным архитектором Павлом Крутолаповым, главой Центрального района Виктором Ереклинцевым, — рассказали КП-Челябинск в городской администрации.

До конца карантина власти решат, чем заменить серые заборы.

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ИСТОЧНИК KP.RU