2020-04-27T13:37:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Храмы закрывают: у челябинского митрополита обнаружили пневмонию

Коронавирус заподозрили еще у десяти священнослужителей
Сергей ГРУШАКОВ
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После пасхального богослужения недомогание почувствовали десять человекПосле пасхального богослужения недомогание почувствовали десять человекФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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У митрополита челябинского и миасского Григория и еще нескольких служителей из Свято-Симеоновского кафедрального собора обнаружены признаки ковидной пневмонии. Как сообщил собственный источник «КП-Челябинск», всего опасный вирус заподозрили у десяти человек. Но южноуральских храмы решили закрыть для прихожан только с 29 апреля

— Сообщаем, что митрополит Челябинский и Миасский Григорий 26 апреля с симптомами пневмонии обратился в больницу и до определения диагноза находится на изоляции. Состояние архиерея хорошее. Тест на коронавирус сдан сегодня 27 апреля, — говорится в заявлении епархии.

Как стало известно «Комсомольской правде», недомогание владыка и несколько священнослужителей почувствовали после пасхального богослужения.

— В нем участвовал человек, подверженный бронхитам, со слабыми легкими. Видимо, он стал источником заражения. После этого недомогание почувствовали десять человек — все из кафедрального собора. Их сразу изолировали. Результата на коронавирус пока нет, но КТ показало признаки ковидной пневмонии, — сообщил источник «КП-Челябинск».

Духовенство разделилось на два лагеря. Одни призывают закрыть храмы, другие считают, что вспышка заболевания можно избежать при соблюдении мер предосторожности. В некоторых церквях нанесли разметку социальной дистанции и отказались пускать большое число прихожан.

В епархии попросят не спешить с выводами, ведь результаты теста еще неизвестны.

— Сложно говорить о коронавирусе, ведь еще нет результатов. Они только сегодня сдали тест. Митрополит Григорий и другие священнослужители почувствовали недомогание и во время отдыха. Их госпитализировали не из храма, а из собственных домов. Слава Богу, никаких богослужений не было запланировано, — рассказал секретарь челябинской епархии отец Игорь.

В челябинской метрополии завяли, что богослужения будут совершаться без прихожан, для всех желающих доступна трансляция служб. Как сообщили в челябинской митрополии, уже с 20 апреля по решению правящего архиерея не проводились некоторые богослужения, включая и вечерние службы, не совершались некоторые требоисправления.

Сегодня, 27 апреля, на сайте епархии появилось сообщение о том, что с 29 апреля приостанавливается посещение прихожанами всех храмов во время богослужения.

— Завтра, 28 апреля, отмечается Радоница, будет много желающих поставить свечки за упокой, видимо, решили им дать такую возможность, а уже потом закрыть храмы, — добавляет собеседник «КП-Челябинск».

Напомним, в Свято-Симеоновском соборе пасхальную службу проводили в обычном режиме, несмотря на действующий в городе режим самоизоляции. Также и в других храмах региона. При этом остальные конфессии прекратили богослужения с участием верующих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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