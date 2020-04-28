«Для малыша это нехорошо, но деваться некуда»: беременная жена пресс-секретаря челябинской епархии госпитализирована с пневмонией

Беременная жена пресс-секретаря челябинской епархии Алексея Ермолюка, у которого подтвердился COVID-19, госпитализирована с пневмонией. Айгуль Ермолюк находится в челябинской «Коммунарке». Эта больница принимает будущих мам с коронавирусом и пневмонией.

Она предполагает, что заразилась от мужа, который был в храме «по долгу службы», хотя и соблюдал все меры предосторожности: надевал маску и перчатки, пользовался антисептиком. О своем состоянии челябинка рассказала в соцсети.

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— Настораживает, что это такая пневмония, которая очень быстро развилась, не как при запущенном ОРВИ. Я заболела с вечера пятницы, мне сделали КТ в воскресенье, мужу тоже (он болеет со среды). И у нас уже изменения в легких, это очень быстро, — рассказала Айгуль Ермолюк.

Она должна родить через месяц. Чтобы решить, как обследовать и лечить будущую маму, собирался врачебный консилиум.

— Поражены легкие, температура. Делали КТ и еще по окончании терапии будут делать. Ставят большие дозы антибиотиков. Для малыша это не есть хорошо, но деваться некуда, — рассказала она.

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Алексей Ермолюк также находится в больнице.

— Состояние терпимое у обоих. Жене уделяют большое внимание. Очень часто измеряют температуру и давление. Персонал относится к Айгуль очень участливо. Есть ощущение, что врачи делают все возможное в этой ситуации, — прокомментировал он журналисту КП-Челябинск.

Дома у супругов остался 80-летний отец Алексея и их двухлетний сын. Их тоже протестировали на коронавирус, результаты пока не готовы.

Напомним, после пасхального богослужения что у митрополита челябинского и миасского Григория и еще нескольких служителей из Свято-Симеоновского кафедрального собора заподозрили коронавирус. Сегодня в епархии сообщили, что у митрополита обычная пневмония. У троих, в том числе у Алексея Ермолюка, подтвердили COVID-19. Еще трое ждут результатов.

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