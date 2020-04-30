«Пасха — удобный предлог для критики»: у оператора ОТВ в Челябинске подтвердили коронавирус

В Челябинске заболели сотрудники СМИ, работавшие на трансляции Пасхального богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. У одного из операторов телеканала ОТВ положительный тест на COVID-19, еще двое его коллег — госпитализированы с пневмонией.

Очаг заболеваемости в Свято-Симеоновском кафедральном соборе разрастается. После Пасхи недомогание почувствовали 12 человек, проводивших службу, в том числе митрополит Челябинский и Миасский Григорий. Сразу же Роспотребнадзор поручил телевизионщикам проверить здоровье.

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— Кто где и как мог подхватить — вопрос Роспотребнадзора и их расследования. Пасха — удобный предлог для критики, — прокомментировал КП-Челябинск гендиректор АО «Областное телевидение» Олег Гербер.

Он пояснил, что операторы выезжали на множество съемок и до, и после. Как только почувствовали недомогание, согласно правилам, ушли на больничный.

— Заболели в разное время. Предположение ребят не спрашивал. До постановления Роспотребнадзора мы вообще не могли увязать эти случаи между собой, — продолжает Олег Гербер.

Верующим рекомендовали оставаться дома на ПасхуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как прокомментировали в минздраве Челябинской области, заболевший COVID-19 находится на домашнем карантине, чувствует себя хорошо.

— У второго пациента, госпитализированного с пневмонией, отрицательный результат на COVID-19. Мужчина находится под присмотром врачей. Анализы третьего в работе, — сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Марина Сергеева.

Пока проверили только съемочную бригаду, работавшую на пасхальной трансляции. Руководство медиахолдинга ждет предписаний Роспотребнадзора по тестированию на COVID-19 остальных сотрудников.

Многие горожане пришли на богослужения в маскахФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сами журналисты ОТВ говорят, что сейчас около 80% коллектива работают на удаленке. Имена заболевших не распространяют.

— Работаю из дома. В корпоративном чате все просят начальство назвать имена — ведь кто-то из журналистов мог выезжать на съемку с этими операторами. Но нам отвечают, что не имеют права разглашать эти данные, — рассказал один из сотрудников на условиях анонимности.

Отметим, что телеканал ежегодно делает трансляции с пасхальных богослужений. В этом году съемка носила социально значимую роль — верующих просили остаться дома и смотреть богослужение через Интернет и телевидение, а ОТВ поделился телесигналом с другим СМИ, в том числе с сайтом Chel.kp.ru и радио «Комсомольская правда».

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