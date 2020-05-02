2020-05-02T05:00:37+03:00
Общество

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 2 мая 2020 года: город аплодирует миллиардеру Fordes и маленькой девочке

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на утро 2 мая 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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На деньги миллиардера Игоря Рыбакова создадут памятник врачам-героям, которые борются с коронавирусом.На деньги миллиардера Игоря Рыбакова создадут памятник врачам-героям, которые борются с коронавирусом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным оперативного штаба по Магнитогорску, в городе подтвержден 101 случай коронавирусной инфекции, 74 человека находятся на госпитализации, 13 выздоровели и выписаны из больниц. Увы, один житель города умер от ковидной пневмонии. По количеству зараженных Магнитогорск остается третьим городом области после Златоуста и Челябинска.

Ситуация непростая, но кое-кто решил напугать своих земляков еще больше. Молодой мужчина выложил в социальные сети страшилку о банде медиков, которая проникает в дома под предлогом обработки квартиры от вирусов и совершает различные преступления.

— Шутника вычислили полицейские. И, естественно, наказали. Ему придется выплатить государству штраф в размере 30 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В это же время другой уроженец Магнитогорска пытается отдать уважения людям в белых халатах. Долларовый миллиардер и блогер Игорь Рыбаков, который осенью прошлого года высыпал на участников форума «Синергия» около 20 тысяч долларов, объявил конкурс на лучший памятник врачам-героям.

Заявить об участии в конкурсе нужно до 19 мая. Пять лучших эскизов получат по 100 тысяч рублей. Памятник установят уже в октябре. Правда, где — пока не решили.

Гулять нельзя, унывать - тоже. Маленькая девочка украсила детскую площадку шарами. Фото: соцсети.

Гулять нельзя, унывать - тоже. Маленькая девочка украсила детскую площадку шарами. Фото: соцсети.

А пока местных жителей вдохновляет поступок маленькой девочки. Первого мая она украсила воздушными шарами детскую площадку одного из дворов в Ленинском районе города. Родители выложили снимки шариков в социальных сетях — пост собрал сотни лайков и множество комментариев. Несмотря на тяжелую ситуацию, горожане не разучились ценить хорошее и смотрят в будущее с оптимизмом.

Всего в Челябинской области подтверждены 578 случаев заболевания COVID-19.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 2 мая 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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