Участников пасхальной службы в кафедральном соборе Челябинска отправляют на карантин
Челябинская митрополия просит прихожан, участвовавших в пасхальном богослужении в Свято-Симеоновском кафедральном соборе в ночь на 19 апреля, уйти на карантин и не посещать другие храмы. Сообщение появилось на официальном сайте и в группах в соцсетях.
Напомним, у митрополита челябинского и миасского Григория и еще нескольких служителей кафедрального собора заподозрили COVID-19. Все началось после пасхального богослужения.
— В нем участвовал человек, подверженный бронхитам, со слабыми легкими. Видимо, он стал источником заражения. После этого недомогание почувствовали десять человек — все из кафедрального собора, — сообщил источник КП-Челябинск.
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В итоге вирус нового типа выявили у троих, в том числе пресс-секретаря епархии Алексея Ермолюка. С пневмонией на больничной койке оказалась его жена. Будущая мама рассказала о том, как молниеносно развивалась болезнь и как ее лечат.
Не пощадила болезнь и операторов телеканала ОТВ, которые вели прямую трансляцию богослужения из Свято-Симеоновского собора. На больничном оказались трое операторов: у одного пришел положительный тест, у второго — отрицательный и еще один сотрудник ждет результатов.
— Кто где и как мог подхватить — вопрос Роспотребнадзора и их расследования. Пасха — удобный предлог для критики, — заявил гендиректор АО «Областное телевидение» Олег Гербер.
На сегодняшний день количество зараженных коронавирусом в Челябинской области достигло 547 человек. Выписаны из больниц 57 человек. Четверо умерли.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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