Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 3 мая 2020 года: бедные семьи продают ноутбуки, подаренные для учебы

По данным оперативного штаба по Магнитогорску, на раннее утро 3 мая в городе подтверждены 111 случаев заражения коронавирусом. Лечатся 82 человека, 13 поправились, один умер.

В целом Магнитогорск переживет пандемию ковид, как и все остальные города региона. Однако, как говорится, есть свои нюансы.

Одним из первых, кто пришел на помощь жителям в непростой ситуации, был Магнитогорский металлургический комбинат. Предприятие начало раздавать модемы, планшеты и ноутбуки малообеспеченным семьям с детьми. Чтобы школьники могли без лишних проблем учиться дистанционно.

Но, видимо, не всем семьям, была нужна эта техника. Кто-то решил продать гаджеты по объявлению в интернете. Это буквально взорвало город — местные паблики тут же накрыло волной негатива.

Люди подозревают, что стоимость техники вычтут из зарплат работников ММК, а подарки при этом получили не самые бедные семьи.

— А вдруг им дарят ноутбуки и планшеты за счет работников ММК? Тогда пускай доучатся и все дружно после пандемии раздадут гаджеты в детдома!

— Сколько таких наглых семей, которые со статусом малоимущих завладевают имуществом, в котором некоторые действительно нуждаются…

Словесная перепалка в паблике "Черное&Белое Магнитогорск".

Одна из мам, получивших планшет, выложила в социальные сети публичную благодарность. Но и этот пост стал красной тряпкой для тех, кто решил выпустить пар.

— Это какой же нужно быть глупой, чтобы так такое написать! Работники как на иголках сидят и молятся лишь бы не за их счет дарили, а она их благодарит. Да не нужны им твои благодарности. Им деньги нужны, которые они на своих детей бы потратили, — злятся взвинченные магнитогорцы.

— Не выкладывайте посты с благодарностью. И не продавайте технику быстро. Пусть все уляжется! — советуют миролюбивые горожане.

Впрочем есть и защитники — те, кто относится к ситуации с пониманием.

— Может ребенку на эти деньги штаны хотят купить? Вот сидишь ты голый и голодный, а тебе дарят посудомойку, нужна она тебе?

— Завистливый народ, как всегда, строчит целыми днями свои гнусные комментарии о том, как их «обидели». Причем пишут здоровые, дееспособные люди, которые могут легко найти себе работу с достойной оплатой и купить своим детям этот дешевый ноутбук с модемом . Из-за таких «обиженных» ММК вообще не будет помогать жителям города.

В мэрии города поспешили заявит, что все подарки являются собственностью семей. Люди могут распорядиться планшетами и ноутбуками по своему усмотрению.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 3 мая 2020 года.

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