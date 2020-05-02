Самоизоляция на балконе и пропавшие билеты: житель Челябинска застрял в Турции из-за пандемии коронавируса

Из-за пандемии коронавируса и закрытия границ челябинцы застряли в разных странах мира. Среди них оказался и активист Данил Девятов, который два года назад сделал у себя под окном еврогазон и вернул пешеходам тротуар возле ДК Железнодорожников.

Можно гулять, но есть комендантский час: как Челябинец переживает пандемию COVID-19 в Турции 00:00 00:00

Данил вместе с родными планировал перезимовать в теплых краях, когда еще никто не говорил о вирусе. Сначала он уехал на Кипр, а затем в Турцию. Но выбраться из солнечной Антальи семья не смогла. Как семейство Девятовых вынуждено переживает пандемию в Турции, Данил рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3FM).

КАРАНТИН СТРОГИЙ, НО НЕ ЖЕСТЯТ

— В Турции начали принимать жесткие меры раньше, чем в России. Ввели комендантский час, запретили выходить тем, кто младше 10 лет и старше 60. Но потом старикам все-таки разрешили выходить. Например, я один могу сходить в магазин, а взять с собой жену и ребенка уже нельзя.

Сейчас 20-25 градусов тепла, но на улице почти никого нет. В основном люди по домам сидят, но кто-то бегает, на велосипеде катается. Спортом заниматься можно, ведь это полезно для здоровья. Главное — соблюдать дистанцию.

Я ни разу не видел, чтобы кого-то разгоняли. Бывает полицейские подъезжают к кому-то, но это непохоже на задержание. Я плохо знаю турецкий. Насколько понял, они проводят воспитательную беседу. Полицейские даже могут маску дать, если вы вышли на улицу без нее. В магазинах тоже бесплатно их дают. Все потому, что Турция сама себя обеспечивает масками.

На море сейчас ходить нельзя, но его закрыли не сразу. И мы удивлялись, когда видели на пляжах кучу народу, которые могут заразить друг друга. А сейчас все общественные места закрыли. Вход в парки и детские площадки сейчас перевязаны лентами. Бывает, что их срывают, но вскоре огораживают снова.

Сейчас в Турции с каждым днем падает количество зараженных: если раньше было по шесть тыс. человек в день, то сейчас примерно по две тыс.

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ВСЕ СЕРОЕ, ЭТО ДАВИТ

Мы снимаем трехкомнатную квартиру в жилом комплексе, тут много россиян. Во время комендантского часа мы сидим на балконе, здесь тепло, хорошо. Территория закрытая, поэтому внутри комплекса можно выходить и хотя бы по кругу гулять. Есть все условия, чтобы изолироваться с комфортом. В Челябинске бы так не получилось, у нас серое все, это давит на психику, а тут зелень, красиво, поэтому гораздо легче.

В Турции и продукты в разы дешевле. Мы в основном на аренду тратим деньги, а на продуктах сэкономили, они в два раза дешевле, чем в Челябинске.

В МОСКВЕ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЗАРАЖЕННЫХ, В АНТАЛЬИ — 100

Когда мы приехали в Турцию, у нас билет был куплен на 6 апреля. Мы планировали здесь побыть, пока виза позволяет, и вернуться. Потом началась пандемия, и наш рейс отменили. Деньги мы до сих пор не получили обратно.

Предлагали вернуться в Челябинск через Ростов, потом через Уфу. Оттуда нас должны были забрать и привезти в Челябинск, как-то там все тоже сложно. И билет нам сказали самим оплачивать.

До этого предлагали вернуться в Екатеринбург, после чего надо было провести 14 дней в обсерваторе. Я смотрел в СМИ, что там нарушены правила, предписанные Роспотребнадзором. В комнате должно жить максимум четыре человека, а там их может быть шесть и более. Совершенно незнакомых друг другу людей селят рядом. Где гарантия, что тебя не заразят? Даже если у нас нет симптомов ОРВИ, нам придется там пробыть две недели. А те, кто приехал из Москвы и тоже без симптомов, могут самоизолироваться дома, хотя в Москве десятки тысяч зараженных, а в Антальи — сто человек на два миллиона. Я не понимаю такие полумеры.

ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ

Чтобы скоординировать усилия я создал чат для уральцев, которые, как и мы, застряли, там сидят люди из Екатеринбурга, из Тюмени, из Кургана и Челябинска. Мы просто обсуждаем вопросы: что у кого происходит. Но больше общаюсь с соседями, тут люди из Омска, Архангельска — все удаленно работают. С ними мы тоже обсуждаем, кто как собирается уезжать, и какие есть планы на будущее.

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