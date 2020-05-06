Подарок за самоизоляцию: стали известны имена челябинцев, которые проводят время дома с пользой

Читать книги, смотреть кино и мультики, заниматься фитнесом или делать зарядку, вспомнить о хобби или погулять на балконе — оказывается, даже в самоизоляции можно забыть о скуке и посвятить свободное время любимым делам. Это доказали челябинцы, приняв участие во флешмобе от компании МегаФон.

Задача участников — показать, что карантин стал возможностью раскрыть в себе новые таланты, научиться чему-то полезному и здорово провести время.

Только посмотрите, как умеют развлечь себя наши люди! По ссылке доступны фото и видео участников флешмоба. Хотите еще фоточек и видео? Смотрите!

Помимо страницы конкурса на нашем сайте, горожане выкладывали фото и видео в своих аккаунтах и ставили хэштеги #BudDomasMegaFon или #БудьДомасМегаФон.

А чтобы помочь челябинцам провести время с пользой, МегаФон открыл бесплатный доступ ко многим интересным сервисам.

Для тех, кто любит учиться, стало полезным бесплатное посещение платформы «МегаФон Образование». Получить новые знания можно по четырем направлениям: IT, менеджмент, маркетинг и финансы. По окончании курсов получите сертификат и даже возможность пройти стажировку у компаний-партнеров.

Специально для школьников МегаФон запустил курсы подготовки к ЕГЭ. С детьми занимаются виртуальные профессиональные преподаватели, но получить высокие баллы по ЕГЭ после такой подготовки вполне реально.

МегаФон ТВ помог встретиться с любимыми героями из фильмов или мультиков. Чтобы получить доступ к пакету «Максимальный » МегаФон ТВ, необходимо зарегистрироваться в любом интерфейсе услуги — на сайте, в мобильном приложении или приложении для Smart.TV.

Ну а чтобы просмотр телевизора чередовался с пользой для здоровья, МегаФон подготовил челябинцам бесплатные фитнес-уроки. Зарядка, силовые интенсивные тренировки на различные группы мышц, пилатес, растяжка или медитация — подготовка к летнему сезону удалась!

Настало время объявить имена победителей. На своем примере они показали, что карантин — не время для скуки и тоски.

Уютный плед с термокружкой от МегаФон отправляются в семью Эмина Сибагатуллина. Забавные малыши воспринимают музыкальную рекламу МегаФона как повод потанцевать от души. И это правильно, движение — жизнь!

Наушники достаются Наталье Ивановой. Она медик и вместе с коллегами в период карантина оказалась на передовой — каждый день самоотверженно ухаживала за больными и помогала предотвратить распространение заболевания. Наталья заслуживает отдыха под хорошую музыку или вместе с аудиокнигой!

А фитнес-браслет МегаФон дарит Марине Ботовой. Самоизоляция не стала поводом лежать на диване: Марина вместе с дочкой устраивала регулярные прогулки на балконе. Теперь умный гаджет поможет поддерживать себя в отличной форме!

Но это еще не все сюрпризы. «КП-Челябинск» выбрал и свою победительницу флешмоба. И ею стала Ани Адибекян, показавшая в сети зажигательный танец ребят. И ей достается детская книжная коллекция от издательского дома «Комсомольская правда».

С победителями мы свяжемся в ближайшее время и расскажем, как получить подарки.

«КП-Челябинск» и МегаФон благодарят всех участников флешмоба и тех, кто ответственно сидел дома, не нарушая режим самоизоляции и не подвергая опасности себя и близких.