2020-05-12T11:09:10+03:00
Горько с КП

Жениться нельзя ждать: как себя ведут влюбленные в период карантина

И какой сюрприз ждет самых терпеливых
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Жениться сейчас, но в масках и без гостей, или сыграть пышную свадьбу, но осенью — челябинские молодожены разделились в своих взглядах на создание семьи.

Напомним, с конца марта в Челябинской области введен режим самоизоляции из-за мер по недопущению распространения коронавируса. Массовые мероприятия отменили, а представители свадебной индустрии вынуждены были впасть в спячку.

Во Дворцах бракосочетания Южного Урала — тишина. Пробки из-под шампанского не летят вверх, а брачующиеся заходят в зал, словно в операционную, в масках и перчатках. Жениха и невесту не сопровождают гости — церемония бракосочетания только для двоих.

Но Марию и Ивана это не остановило — коронавирус любви не помеха!

— С родственниками можно и в Скайпе посидеть! А с друзьями и осенью можно погулять-отпраздновать, — не унывают молодожены.

А вот Полина и Артем готовы дождаться окончания карантина.

— Познакомились мы 10 лет назад, тогда мы даже не понимали, что понравимся друг другу и несерьезно относились к нашему общению. Шло время, каждый из нас жил своей жизнью, делал ошибки, взрослел. И вот 13 апреля 2019 года Артем позвал на свидание. Поначалу я не воспринимала это всерьез и игнорировала приглашение, но наше свидание прошло легко и непринужденно, как будто мы и не расставались все эти годы, — рассказывает будущая невеста. — И вот, как в самом романтическом кино , наш роман начал бурно развиваться. Со временем конфетная легкость переросла в серьезные отношения — мы решили жить вместе. И хотя совместно мы живем не так долго (10 месяцев) это лучшее из наших решений. И вот опять мы стоим на новом этапе развития наших отношений — мы решили пожениться!

«КП-Челябинск» поддерживает челябинцев в режиме самоизоляции и продолжаем прием заявок в третий сезон свадебного проекта «Горько! с КП».

Если вы планируете пожениться в этом году, отправляйте свои заявки и настраивайтесь на победу. А если вы уже соединили себя узами брака, поддержите наших конкурсантов своими лайками. Заявки принимаются до 30 мая включительно.

Заявки принимаются до 30 мая 2020 года. Голосовать за участников можно уже сейчас, голосование будет открыто до 25 июня 2020 года.

Желаем удачи и берегите себя!

ИСТОЧНИК KP.RU

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