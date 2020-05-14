«Открывают пьяные, воротят нос»: жители Челябинска прикидываются малоимущими ради получения помощи

Челябинские волонтеры, раздающие продуктовые наборы малоимущим семьям, схватились за голову: все чаще поступают заявки от людей, которые на самом деле вовсе не нуждаются в помощи. Объяснение у таких горожан простое: «Всем раздают, и я хочу».

— Пришли по одному адресу, открывает здоровенный мужчина в состоянии глубокого похмелья. Задаем вполне логичный вопрос: «Деньги на выпивку есть, а на продукты нет?». Он отвечает: я с ночной смены пришел. На вопрос, где работает, он отвечать не хочет. В итоге продукты все-таки оставили — для детей, — рассказала сотрудница Центра помощи «Берег» Татьяна Брижанина.

Другой волонтер просто отказался отдавать продукты таким «нуждающимся». Подобные случаи были и раньше, но под шумок «коронакризиса» число недобросовестных просителей выросло, достигнув шокирующей цифры в 40%.

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— Обидно, когда хочешь помочь, а люди обращаются «потому что всем дают». В это время кто-то другой не получает продукты. Бывают случаи, когда сегодня обращаются в один благотворительный фонд, завтра в другой, хотя наборы рассчитаны на длительный срок. Нет единой базы волонтерских организаций, поэтому мы как лебедь, рак и щука, разрываемся в разные стороны, — продолжает Татьяна Брижанина.

Покупают и развозят продукты не только благотворительные организации, но и рядовые горожане. Кто-то подбирает на свой вкус, кто-то советуется с центром помощи. Как отмечает Татьяна, все наборы вполне достойные. Однако приходилось сталкиваться с тем, что «нуждающиеся» заявляли: «Я такую колбасу не ем!»

Получив заявку, центр помощи старается проверить что это за семья: мониторят соцсети, спрашивают, встали ли на учет в центр занятости, подавали ли заявки на различные выплаты. Но есть и такие, которые говорят: «Нет. А зачем?» и просто ждут манны небесной.

Волонтеры просят челябинцев быть более сознательными и не превращаться в «социальных иждивенцев» в это непростое время.

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