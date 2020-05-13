Масочный режим в Челябинске: одни носят на подбородке, другие игнорируют требования
В Челябинской области действует обязательный масочный режим. Появляться без маски в общественном месте: в закрытых помещениях и транспорте — запрещено. За несоблюдение требования могут наказать рублем. Но бояться надо не штрафов, а заражения. Число больных коронавирусом по-прежнему растет: плюс 44 случая за прошедшие сутки, статистику летальности пополнили еще двое.
Мы прошлись по улицам и посмотрели, как соблюдается масочный режим в Челябинске.
В аптеки без масок нельзя.Фото: Валентина ВАГАНОВА
В этой аптеке образовалась очередь. Покупатели в масках и соблюдают дистанцию.Фото: Валентина ВАГАНОВА
В банках посетители в средствах индивидуальной защиты.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Некоторые даже в перчатках, ведь трогать руками банкомат небезопасно.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Большинство челябинцев соблюдают правила и надевают маску, идя в магазин.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Мы не увидели, чтобы в магазинах контролировали покупателей, и разворачивали тех, кто без повязок. Тем не менее маску лучше носить — не из-за страха схлопотать штраф, а для своей безопасности.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Маршрутчики нарушают масочный режим. Однако нередко встречаются сознательные водители.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Более того, не все пассажиры транспорта надевают маски.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Встречаются те, кто носит маску «для галочки».Фото: Валентина ВАГАНОВА
Еще один сознательный пассажир.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Ходить в средствах индивидуальной защиты по улице необязательно. Но бывает, что приходится стоять в толпе на светофоре, или на остановке. Лучше перестраховаться. Правда, трогать маску руками медики запрещают.Фото: Валентина ВАГАНОВА
В скверах много народу, в такую теплую и солнечную погоду челябинцы отказываются сидеть дома.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Детей на улицах тоже очень много.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Велосипедисты предпочитают свободно дышать воздухом.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Некоторые, идя по улице, спускают маску на подбородок. А, заходя в магазин, натягивают ее на нос и рот. Выйдя из магазина, снова снимают. Толку от такой «защиты» не будет.Фото: Валентина ВАГАНОВА
И таких челябинцев много.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU
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