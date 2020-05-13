Масочный режим в Челябинске: одни носят на подбородке, другие игнорируют требования

В Челябинской области действует обязательный масочный режим. Появляться без маски в общественном месте: в закрытых помещениях и транспорте — запрещено. За несоблюдение требования могут наказать рублем. Но бояться надо не штрафов, а заражения. Число больных коронавирусом по-прежнему растет: плюс 44 случая за прошедшие сутки, статистику летальности пополнили еще двое.

Мы прошлись по улицам и посмотрели, как соблюдается масочный режим в Челябинске.

В аптеки без масок нельзя.Фото: Валентина ВАГАНОВА

В этой аптеке образовалась очередь. Покупатели в масках и соблюдают дистанцию.Фото: Валентина ВАГАНОВА

В банках посетители в средствах индивидуальной защиты.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Некоторые даже в перчатках, ведь трогать руками банкомат небезопасно.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Большинство челябинцев соблюдают правила и надевают маску, идя в магазин.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Мы не увидели, чтобы в магазинах контролировали покупателей, и разворачивали тех, кто без повязок. Тем не менее маску лучше носить — не из-за страха схлопотать штраф, а для своей безопасности.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Маршрутчики нарушают масочный режим. Однако нередко встречаются сознательные водители.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Более того, не все пассажиры транспорта надевают маски.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Встречаются те, кто носит маску «для галочки».Фото: Валентина ВАГАНОВА

Еще один сознательный пассажир.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ходить в средствах индивидуальной защиты по улице необязательно. Но бывает, что приходится стоять в толпе на светофоре, или на остановке. Лучше перестраховаться. Правда, трогать маску руками медики запрещают.Фото: Валентина ВАГАНОВА

В скверах много народу, в такую теплую и солнечную погоду челябинцы отказываются сидеть дома.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Детей на улицах тоже очень много.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Велосипедисты предпочитают свободно дышать воздухом.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Некоторые, идя по улице, спускают маску на подбородок. А, заходя в магазин, натягивают ее на нос и рот. Выйдя из магазина, снова снимают. Толку от такой «защиты» не будет.Фото: Валентина ВАГАНОВА

И таких челябинцев много.Фото: Валентина ВАГАНОВА

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