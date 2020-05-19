«Мертвые на улицах валялись»: как Челябинск пережил эпидемии сибирской язвы, холеры и сыпного тифа

Чем закончится эпидемия коронавируса неизвестно никому, но факт остается фактом: это далеко не первая эпидемия, которая обрушилась на Челябинскую область. Вспоминаем, какие болезни обрушивались на регион и почему даже в век нанотехнологий мы беззащитны перед маленькими вирусами и бактериями.

Хроника эпидемий в Челябинске и откуда берутся вирусы 00:00 00:00

СИБИРСКАЯ ЯЗВА: ГИБЛИ ЛЮДИ И ЖИВОТНЫЕ

Сибирская язва известна с древности, современное название болезни ей дал русский врач Степан Андреевский. В 1780-х года болезнью была охвачена практически вся территория нынешнего Южного Урала. Настоящая паника началась, когда от неизвестной болезни массового начали гибнуть животные и люди.

— Начался массовый падеж лошадей, коров, — рассказал руководитель Музея истории медицины Челябинска, доктор медицинских наук Николай Алексеев, — Естественно люди заболевали, и тогда здесь появились два замечательных доктора, которых, я уверен, многие знают. Это Степан Андреевский, который заражал себя Сибирской язвой, здесь у нас в Челябинске, доказывал контактный путь передачи инфекции. И Василий Жуковский, который всю жизнь проработал в Челябинске до самой смерти.

Именно в Челябинске после долгих безуспешных попыток разгадать тайну болезни Степан Андреевский заразил себя штаммом Сибирской язвы, после чего он впервые подробно описал клиническую картину болезни, определив ее особую форму с повреждением внутренних органов без кожаных проявлений. Андреевский выжил, результатом его исследований явился классический труд под названием «О Сибирской язве», который даже сейчас не потерял своей актуальности.

— Главное, что разработали Андреевский и Жуковский, — это профилактика, то есть по сути целый комплекс карантинных мероприятий, рекомендации населению и властям местным, чтобы принимались соответствующие меры. Эпидемия была подавлена, но вспышки периодически возникали.

ХОЛЕРА: ЗАКРЫТИЕ ГОРОДА И СПИСАНИЕ ДОЛГОВ

Позже в Оренбургской губернии вспыхнула эпидемия холеры. Она была занесена из Индии на территорию средней Азии, а затем через Хиву (Узбекистан) — в Оренбургскую губернию. Для определения масштабов распространения эпидемии, оренбургской городской полицией 17 сентября 1829 года было сделано обязательное для всех священников распоряжение, чтобы они через каждые три дня сообщали о том, сколько у них в приходе умерло заболевших обывателей. Данное распоряжение было обусловлено тем, что жители низшего сословия навсегда извещали полицию и медицинских чиновников, когда в их семьях кто-то заболевал или умирал от холеры.

— Не везде прислушивались к врачам. На примере города Стерлитамак, там заболело три человека, врача не было, а в это время в Оренбурге уже существовала холера, и население уже было предупреждено об этом. Фельдшер был, его послали посмотреть, он убедился, что холера, начал лечить — к утру эти трое умерли. И тогда городничий принял ряд мер карантинного характера. Какие? Был запрещен въезд и выезд из города, освободили больницу, она находилась за городом, и определили эту больницу для холерных больных. На каждые 10 домов был определен человек, который каждый день обходил все эти 10 домов по всему городу и спрашивал: «Благополучно все или нет?»

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Челябинск пережил множество эпидемийФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ноябре новые случаи заболевания холерой прекратились, карантин с города сняли. По оценкам историков, за это время заразились около 1100 человек, 200 из них скончались.

— К марту 30-го года уже решили, что победили холеру, и расслабились. И летом вспыхнула еще большая вспышка холеры, и снова все эти меры начали принимать, и опять волна прошла. И в 1931 году еще больше: 21 тыс., из них практически половина умерла, летальность было до 50% от числа заболевших.

Если раньше Челябинскому уезду удавалось избежать заражения холерой, то в последующем эпидемия свирепствовала в самом городе. Холера дорого обошлась по части материальных затрат.

— К тому времени уже существовал карантинный устав. Решение о введении карантина принимала местная власть, не там, где-то царь-батюшка. По экономике это ударило очень сильно. Во-первых, списали весь недоем, содержание бедного населения было за счет казны или городских доходов. Население, как и в прошлые годы, дореволюционное время, не все, конечно, но некоторые относились с недоверием к тому, какие меры принимаются.

СЫПНОЙ ТИП: ЛЮДЕЙ СКЛАДИРОВАЛИ ВОЗЛЕ ДРАМТЕАТРА

В годы гражданской войны особенно угрожающий характер приобрел сыпной тиф. На Урале он выкашивал в отдельных населенных пунктов до 10% жителей. В самом Челябинске всего за два месяца заболело 248 человек, из них умерло 173.

— С восемнадцатого года колоссальнейший всплеск сыпного тифа в Челябинске. Умирало огромное количество людей, люди на улице валялись, плюс голод. Их складировали около драмтеатра, в этом районе стоял сарай, он полностью был забит трупами, не успевали хоронить даже. Потом в братские могилы складывали их, хоронили. Колоссальная была смертность.

В те времена не было таких эффективных средства защитыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В следствие большого наплыва людей и непростой ситуации в стране оказалось сложно соблюдать карантинные мероприятия. На весь город было всего три больницы, одна из которых находилась в тюрьме. Именно тогда власти начали собирать подходящие помещения для того, чтобы разворачивать госпитали.

— Начали собирать более-менее подходящие помещения, дома большие, и там разворачивать инфекционные больницы. Было 12 инфекционных больниц развернуто в городе Челябинске. Врачей тоже не хватало, один врач мог обслуживать 2-3 больницы. Привлекали военнопленных, у нас был военнопленный врач, он — немец. Система здравоохранения к таким вспышкам в те года, конечно, была не готова, безусловно надо было что-то делать. Врачи работали самоотверженно, также, как и сейчас. Многие заболевали и умирали.

КОРОНАВИРУС: ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ РАСТЕТ

2020 год. 21 марта появляется сообщение о первом подтвержденном диагнозе COVID-19 в Челябинской области. Заразившийся — молодой человек, который вернулся из Европы. Спустя почти три месяца только в Челябинске зафиксировано уже 500 случая заражения, всего по области — 1 804. За последние несколько дней прибавляется по сотне новых заболевших. В городе действует режим повышенной готовности, и приняты все меры профилактики.

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БОЛЕЗНИ ЭВОЛЮЦИОНИРУЮТ ВМЕСТЕ С НАМИ

Как показывает опыт, годы научного и технического прогресса, появление нанотехнологий и искусственного интеллекта особо не меняют общую картину эпидемии. А все дело в том, как отмечает старший преподаватель кафедры микробиологии и иммунологии ЧелГУ Светлана Андреева, болезни эволюционируют вместе с нами.

— Эволюционируют вместе с нами, эволюционируют постоянно. Мы никогда в общем-то не избавимся не от ОРВИ, не от гриппа. Как только мы изобретем вакцину против коронавируса, и лекарственный препарат появится, новый вирус гриппа, или новый коронавирус, или любой другой ОРВИ, который приобретет новые свойства. Высокая плотность населения, частый контакт человека с животным приводит к тому, что вирус начинает приспосабливаться к этим новым условиям и меняет свой генном. Молекула очень быстро меняется, обретает новые свойства, и он уже незаразен для животных, он начинает быть заразным для человека. И этот новый штамм вируса опасен тем, что у всех популяции людей в принципе нет к нему иммунитета, — рассказала Светлана Андреева.

Сегодня нам лишь остается соблюдать простые правила, созданные благодаря опыту тех, кто боролся с эпидемиями, которые накрывали города и уносили сотни и тысячи жизни людей.

Вирусы на нашей планете очень нужны. Они естественные регуляторы численности населения, любого, любых живых обитателей. Про вирусы говорят, что у них стратегия — убей победителя, потому что, как только в каком-то экологическом биотопе или экологической нише начинает избыточно размножаться какой-то один вид, то у него всегда наступает вирусная инфекция.

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