«Страха нет»: врачей, сражающихся с коронавирусом, премировали поездками в Турцию

Не успели российские медики потратить выплаты президента за борьбу с ковид, а судьба преподносит новый подарок. Туроператор Unicorn подарил врачам тысячу ночей в лучших курортных отелях Турции. Акцию поддержал Российский союз туристической индустрии и призвал подключиться к ней весь турбизнес: гостиницы, базы отдыха, транспортные компании.

На фоне не утихающей пандемии предложение выглядит, мягко говоря, странно. Авиасообщение между странами приостановлено, путевки к морю не продаются. И вдруг в поездку приглашают врачей, да еще целыми семьями.

— В проекте смогут принять участие 143 семьи врачей и медработников, которые неделю бесплатно отдохнут на турецком побережье, когда откроется авиасообщение. Туроператор подарит медикам тысячу ночей в 5-звездочных отелях. Акцию собирается поддержать Греция, — замечают в Российском союзе туриндустрии.

Сами медики признаются: отказаться от этого предложения трудно.

— У большинства зарплата не позволяет отдыхать на зарубежных курортах. Если поездка будет бесплатной, желающие найдутся. Почему нет? Хотя будут и те, кто, наверное, побоится. Абсурдным такой подарок не кажется. Если только немного... — говорит представитель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

— Падких до халявы у нас хватает. Но, если и награждать таким отдыхом, то врачей стационаров, работающих с коронавирусными. Только я все равно никуда не поехал бы. Даже если бы предложили. У меня двое детей. Отдыхать без них не хочу, а тащить детей в Турцию не рискнул был, — признался фельдшер скорой помощи из Сосновского района Александр Заводчиков.

Врачи работают сутками, потому что больных становится все большеФото: Валентина ВАГАНОВА

Врачи стационаров, которые видят страдания зараженных людей каждый день, а порою и смерть, относятся к презенту по-разному.

— Если честно, не страшно. Ковид есть везде. Просто буду мыть руки, — призналась доктор одного из круглосуточных стационаров, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. — Но лучше так не пишите. А то странно получиться: медики призывают всех сидеть дома, а тем временем сами махнут за границу. Когда закончится пандемия, вот тогда можно и отдохнуть...

— Мы по работе каждую смену контактируем с ковидными больными. Страха нет совсем. Если все это правда, почему бы не съездить, — призналась фельдшер из Кизильского района Ольга Пензина. Ольга одна из первых медицинских работников в регионе подхватила ковид на работе. Болезнь женщина перенесли в легкой форме и уже вернулась к работе.

Впрочем Ольга призналась, что предложение очень похоже на какой-то развод. Турфирмы по всему миру стоят на грани разорения, и вдруг такой неслыханный аттракцион щедрости.

Мы еще раз внимательно прочитали условия акции с экспертом в сфере туризма Олегом Ежковым. И нашли подвох!

Во-первых, полностью эта поездка бесплатной не будет. Туроператор дарит бесплатные ночи в отелях, а другие расходы — страховку, авиаперелет и трансфер до гостиницы — медики будут оплачивать из собственного кармана. Причем, билеты на самолет могут стоить дороже услуг отеля.

Во-вторых, в отпуск врачей зовут не сейчас, а в течение года после того, как откроют авиасообщение между странами.

— С учетом этих условий поездки могут вообще не состояться, — считает Олег Ежков. — Пока я вижу не реальную помощь, а рекламную акцию. Это попытка обелить Турцию накануне туристического сезона. Туроператоры говорят: Турцию пора открывать! Смотрите, к нам летят медики, все это безопасно!

Для тех, кто хочет подать заявку, все условия тут.

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