Штрафы за отсутствие маски у детей в Челябинске во время коронавируса: могут ли выписать, лайфхаки от мам

С этой недели в Челябинске и области действует масочный режим. Но, заходя в супермаркеты, кажется, будто некоторые родители не слышали ни о каком коронавирусе: дети бегают вокруг витрин с масками на подбородках или вообще без них.

ОБМАТЫВАЕМ УШИ ПО ДВА РАЗА

Горожане жалуются: душно, нечем дышать, нос чешется — что уж говорить о самых маленьких. Многие мамы и папы столкнулись с тем, что повязки, продающиеся аптеках, рассчитаны на взрослых.

— Сыну пять лет будет, его ненадолго хватает в маске ходить, буквально надели и тут же снимает — неудобно ему. Маска большая, спадает, приходится обматывать на уши по два раза, — рассказала читательница КП-Челябинска Маргарита. — Детские смотрела в интернет-аптеке, в наличии не было, но под заказ стоили около 100 рублей за три штуки.

В аптеках Челябинска появились маски за 15 рублей 00:00 00:00

— Маску на ребенке можно только скотчем зафиксировать, — возмущается челябинка Ольга.

— Свои погодкам одела маски в магазине, а так они к лицу стали прикасаться чаще, чем без нее. Сразу же сняла, — говорит мама двоих детей Екатерина.

Малыши норовят сорвать маску — мешаетФото: Алексей БУЛАТОВ

— Говорят, что детям до трех лет маску не рекомендуют — есть большой риск удушья, — отмечает читательница КП-Екатерина.

И правда, об этом заявили в Союзе педиатров России. Дело в том, что в таком возрасте малыши не могут пожаловаться на трудности с дыханием или как-то помочь себе.

ОШТРАФУЮТ РОДИТЕЛЕЙ

Тем не менее в законе никаких возрастных ограничений не предусмотрено. Разбираемся, какие предусмотрены штрафы за отсутствие маски у детей в Челябинске во время коронавируса и какие пути решения есть.

Для начала напомним, где нужна маска. В общественных местах: в магазинах, банках, больницах, а также общественном транспорте (в том числе в такси). Надевать ее нужно за два-три метра до входа. На улице, например, по пути за продуктами, можно ходить без нее.

Неисполнение масочного режима попадает под несоблюдение правил поведения при введении режима повышенной готовности (20.6.1 КоАП) нарушителям грозит штраф от 1 000 до 30 000 рублей.

— Прямо на месте штраф не взимается. Полицейские составляют протокол об административном правонарушении. После этого штраф будет необходимо оплатить, — уточнили в правительстве Челябинской области.

Закон не дает послаблений даже для грудничковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По закону, административная ответственность для несовершеннолетних наступает только с 16 лет. При этом наказать могут уже с 14, но ответственность несут родители.

— Вероятно, штрафовать будут маму или папу, ведь, согласно семейному кодексу забота о детях лежит на плечах родителей, — отмечает юрист Александр Щербинин.

Получается, что отсутствие маски у малыша могут подвести даже под недобросовестную заботу о ребенке. Но насколько суровы будут стражи порядка? Пока у правозащитников даже нет понимания, как будет контролироваться исполнение масочного режима.

— На улице можно без маски, а как в магазинах будет непонятно. Подчас магазины небольшие, полицейских туда не поставишь. Получается, это должен контролировать охранник. Могут ли покупателю отказать в обслуживании, если у него нет маски, вопрос спорный, — отмечает Александр Щербинин. — Непонятная ситуация с аптеками: как купить маску, если без нее в аптеку не пускают?

Юрист предполагает, что на первый раз могут ограничиться предупреждением, на худой конец — минимальным штрафом. Выписывать максимальный будут только злостным нарушителям.

ЛАЙФХАКИ ОТ МАМ

Выход один — постараться не ходить с детьми в общественные места. Так вы обезопасите их от заразы и свои кошельки от «Ну, купи!». Читатели КП-Челябинск поделились, что большинство шьют многоразовые маски сами или покупают у мастериц. Ранее мы делали обзор, где их можно купить. Это не только экономно, но и модно.

— Сшила своему 16-летнему сыну маску цвета хаки, ее он надевает с удовольствием, а обычную медицинскую не хотел. Говорит, неудобная и нет доверия, — рассказала Вероника.

— Мальчикам сшили черные маски, с радостью носят. Дочке — розовую, также носит без претензий, — рассказала Ирина.

Кто-то сравнивает детей со сказочными персонажами — хороший способ почувствовать себя героем.

— Я сыну говорю, что он ниндзя, — рассказала Александра. — Теперь он готов носить маску даже дома.

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