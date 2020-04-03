«Я очки не снимала!»: фельдшер из Челябинской области, подхватившая коронавирус от пациента, опровергла обвинения

Ольга Пензина — фельдшер в сельской глубинке. Читая новости о COVID-2019, женщина не могла и подумать, что совсем скоро станет жертвой новой болезни. Пензина заразилась, когда брала мазки у семьи, вернувшейся из Дубая. Она считает, что брать анализ ее отправили незаконно.

ЭКОНОМИЛИ НА БЕНЗИНЕ?

В больнице села Кизильское, куда приписана Ольга, есть свои лаборанты. Но брать анализы послали не лаборантов, а простого фельдшера. Ольга подозревает — экономили на бензине. Ее подстанция скорой помощи расположена ближе всех к поселкам Новое и Амамбайка, где живут больные туристы.

— Отказаться нельзя, хотя я и пыталась. Разговор тут короткий. Приказы главврача не обсуждается. Я сама выбрала эту профессию. А иначе бы мне увольнением пригрозили, — призналась Ольга нашему журналисту.

Специально для КП-Челябинск Ольга Пензина сделала снимок в инфекционном отделении больницы Магнитогорска, где она лежит в эти дни.

Пред выездом фельдшеру выдали спецодежду и показали, как брать мазки. Анализы предстояло собрать по двум адресам. Медик старалась соблюдать осторожность. Еще на улице, у служебной машины, надевала шапочку и халат, перчатки, маску, защитные очки, бахилы. А при выходе складывала все в отдельный пакет и использовала антисептик. Во вторую семью Пензина заходила во втором комплекте защитной одежды. И все же это не уберегло — женщина заразилась коронавирусом.

Но этого Ольга могла даже не узнать. Болезнь у фельдшера проходит в легкой форме, без явных симптомов. Направлять ее на анализ, когда пришли положительные результаты больных, вообще не хотели. Просто выдали пачку таблеток. Фельдшеру пришлось самой взять мазки, поджарив ватные палочки дома в духовке...

«И НА ЭТОЙ ВОЙНЕ ЕСТЬ ПРЕДАТЕЛИ»

Историю заражения Пензиной придал огласке профсоюз «Действие». Когда диагноз у фельдшера подтвердился, руководству больницы пришлось отправить на карантин всю станцию скорой помощи, где работала Ольга. Первый анализ ее коллег показал: все здоровы. Родные женщины — тоже. Однако медики сейчас сидят по домам — дней через десять им будут делать повторный тест. На станцию пришлось стягивать силы из соседних поселков. В профсоюзе считают, что это прямая вина руководства.

Однако в самой больнице с претензиями не согласны.

— По приказу нашего лечебного учреждения, все фельдшеры скорой помощи, а также лаборант, фельшеры ФАПов могут быть направлены на забор мазков после того, как пройдут необходимый инструктаж по использованию средств индивидуальной защиты и забору анализов. Когда мы узнали, что в районе есть туристы из-за рубежа, мы направили к ним фельдшера, который дежурил неподалеку. Перед выездом она прошла обучение, инструктаж и была полностью экипирована. Пензиной выдали все, что нужно: защитную одежду, пробирку, зонд и термоконтейнер. Забор анализов она провела с соблюдением правил техники безопасности, однако на втором адресе приподнимала защитные очки, то есть нарушила целостность защиты. Об этом она чуть позже сама рассказала старшему фельдшеру. У меня есть объяснительная записка. Зачем Пензина выложила свою историю в сети, не знаю. Внятного ответа она не дала. Сейчас мы все работаем в одной команде. Но на войне всегда есть предатели, — заявила КП-Челябинск главврач районной больницы села Кизильское Алла Васильева.

Но сама Ольга Пензина продолжает стоять на своем.

— Я очки не снимала! Главврач пытается свалить вину на меня, — клянется женщина нашему журналисту.

В объяснительной Ольги, которую нам прислали из самой больницу, про очки нет ни слова. Фельдшер расписывает, как пыталась отказаться от той поездки и как тщательно соблюдала технику безопасности.

— Шумиха вокруг меня, конечно, напрягает. Но, если бы я отказалась поехать, то пригрозили бы увольнением, был бы такое же геморрой, — говорит Ольга.

«ПОСЛАЛИ КРАЙНЮЮ — ПО ПУТИ»

На защиту Ольги встал профсоюз «Действие». Он готовит жалобу в Роспотребнадзор и в прокуратуру по нарушениям в действиях работодателя.

— В соответствии с приказом минздрава России в связи с распространением коронавируса должны быть выделены отдельные бригады для вызовов на COVID-2019, на ОРВИ и на пневмонию, а также для отбора мазков на коронавирус. Такая бригада должна состоять из врача, фельдшера и санитара. Врач должен контролировать действия подчиненных. При этом забор мазков не входит в должностные обязанности бригад скорой помощи, не предусмотрены в их трудовых договорах. Соответственно, это должно было оформляться в отдельном порядке — с соответствующей доплатой за вредность и дополнительные обязанности. Должно было проводиться отдельное обучение. В Кизильской больнице есть лаборанты со своим автотранспортом и противочумными костюмами. А послали Ольгу, потому что ей было «по пути», наспех показав, как брать мазки, — объяснил суть претензий к работодателю сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

Вскоре после истории с Ольгой на станции заболел еще один доктор — Александр Ефимов. Поднялась температура, появился кашель — словом, клиника коронавируса налицо. Медика тут же отправили в больницу Магнитогорска.

— Флюорография показала левостороннюю пневмонию. Анализ на коронавирус Александру не сделали, но в больницу его повезли на одной машине с зараженной COVID-2019 пациенткой, — возмущаются в профсоюзе.

— Так они были в масках, — объясняет решение о совместной транспортировке главврач.

Сейчас в Кизильском районе пять случаев заражения коронавирусом.

МНОГИМ МЕДИКАМ — СТРАШНО

Коронавируса сейчас боятся и простые люди, и медики. Доктора больниц, фельдшеры скорой готовы делать свою работу, но требуют для себя надежной защиты.

На днях в больнице Челябинска, где готовятся принимать зараженных с COVID-2019, медикам объяснили, что спецкостюмы придется носить по очереди, а маски-респираторы будут менять раз в два месяца. Многих это пугает. Фельдшеры из села Долгодеревенское вообще хотели массово отказаться выезжать к пациентам с подозрением на короновирус.

Такие халаты кустарного производства временно выдавали медикам из Долгодеревенского. Фото: Александр Заводчиков.

— Вместо противочумных костюмов, в котором Путин ходил в Коммунарку, нам выдают никчемные халаты, которые шьют в школе Есаулки. Они из какого-то укрывного материала и совсем не защищают. Нам должны выдавать маски-лепестки или респираторы. Сейчас их нет, нам говорят надевать по две обычных маски, — пожаловался КП-Челябинск фельдшер Александр Заводчиков.

Правда, вечером накануне медикам все же выдали необходимые средства защиты.

— Закупили все, кроме респираторов. По словам главврача, их нигде нет. Еще и извинились за задержку, — говорит Александр.

А вы чувствуете себя защищенными в эти дни?

Туристы из Кизильского района подцепили вирус на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах. Вместо того, чтобы сидеть на самоизоляции, они поехали торговать мясом в башкирский Сибай. После этого там пришлось дезинфицировать рынок и брать анализы у десятков людей. На Южном Урале туристы заразили не только фельдшера, но еще и сотрудника Сбербанка.

Ранее ситуацию на станции скорой помощи в Кизильском районе прокомментировала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. И еще: за работу с больными коронавирусом Ирина Гехт пообещала медикам хорошую доплату.

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