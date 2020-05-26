2020-05-26T13:48:54+03:00
Общество

Депутаты согласились на потерю 140 миллионов: в Челябинске снизили налог для ларьков

Продолжится ли борьба с нелегальными с киосками?
Инна КУМЕЙКО
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В Челябинске ослабили налоговое бремя для ларечной торговли.В Челябинске ослабили налоговое бремя для ларечной торговли.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Сегодня, 26 мая, на заседании Челябинской городской Думы депутаты приняли сразу два решения, касающиеся киосков. В кризис важно каждое рабочее место, с другой стороны нужно приводить в порядок улицы. Владельцам павильонов предоставили налоговые льготы, но обязали в случае демонтажа ларька благоустроить площадку.

ПОСЛАБЛЕНИЯ ИЗ-ЗА КРИЗИСА

Расширен перечень отраслей экономики, которые пострадали в нынешний «ковидный» кризис. Ставка Единого налога на вмененный доход в два раза, с 15% до 7,5%, снижена для магазинчиков площадью до 150 кв м, торгующих непродовольственными товарами.

Ослабления введены для павильонов, киосков, ларьков. Заплатят меньше владельцы рынков, где продается одежда, обувь, автозапчасти и техника. Льготная ставка касается около 4,6 тыс магазинчиков.

Специалисты комитета экономики администрации города подсчитали, что бюджет города по итогам года не досчитается 140 млн. руб.

— Это решение спасет многих. Еще бы снизили ставку за землю. Звонила девушка: у нее ларек площадью шесть квадратных метров, и за размещение в течение полугода она должна заплатить 78 тыс. руб. Четырехкратно сумма увеличена, штрафом. За то, что у предпринимательницы нет договора на размещение. А нет его потому, что в свое время чиновники заволокитили процедуру и не продлили действие просроченных договоров. Вот что нужно сокращать! — говорит региональный координатор Ассоциации малоформатной торговли Ирина Плещева.

ГАЗОНЫ ОБЯЖУТ ВОССТАНОВИТЬ

Ослабления в налогах касаются легальной малой торговли. А борьба с «серыми» киосками продолжается. После того, как на прошлой неделе с газона на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Чичерина убрали «стену» ржавых будок, и на газоне уложили рулонную траву, аккаунты городских властей в соцсетях завалили адресами, где еще остались пережитки прошлого.

По данным пресс-службы администрации города, в Челябинске с ноября 2019 года к демонтажу «приговорено» 1713 ларьков и павильонов. Часть из них уже демонтирована.

Хранится утиль на штрафстоянках. Чтобы сэкономить площади и сократить траты на охрану, пришедшие в негодность павильоны решено утилизировать.

Владельцев демонтированных ларьков обяжут восстановить благоустройство на месте сноса.

Напомним, в ноябре прошлого года депутаты гордумы ужесточили правила демонтажа незаконных ларьков. Отменены бумажные уведомления о демонтаже незаконных торговых павильонов. Для вызова бригады демонтажа достаточно фото объекта, размещения данных о нем на сайт мэрии и даты. Против скорых решений выступили тогда сами ларечники.

Осенью прошлого года в Челябинске было 4, 2 тыс. ларьков и павильонов. И только 440 из них были законны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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