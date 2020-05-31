Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 31 мая 2020: полсотни новых зараженных

На момент раннего утра 31 мая Магнитогорск занимает второе в области место по количеству зараженных — 708 человек. 222 человека были выписаны из больницы, 14 погибли от опасной инфекции. За прошедшие сутки заразилось 55 человек, 22 магнитогорца вылечились от болезни, смертельных случаев нет.

ИЗ ВАЖНОГО ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

Медицинские маски будут разлагаться сотни лет, но из них можно делать лавочки и лежачих полицейских, — Дмитрий Закарлюкин 00:00 00:00

Полицией Магнитогорска был проведен рейд по масочному режиму, в ходе которого штрафовали не только продавцов, но и посетителей. Магнитогорских правонарушителей будут отправлять на обязательные работы помогать заболевшим коронавирусом. Такую практику переняли власти от коллег из Подмосковья.

В городе продолжают выдавать продуктовые наборы малоимущим и одиноким пенсионерам. Получить набор можно неоднократно, обратившись по телефону горячей линии.

Наркодиспансер в Магнитогорске закрыли на карантин. У ВИЧ инфицированного был найден коронавирус. Заболевший переведен в горбольницу №1. Экстренная помощь людям с вирусом иммунодефицита пока будет оказывать в психоневрологической больнице.

Персонал горбольницы жалуется на отсутствие доплат за работу с зараженными коронавирусом. Руководство объясняет сложившуюся ситуацию очень просто “Вы уборщики, вам не положено”, хоть людям и приходится работать в непосредственной близости от инфицированных.

Ждать ли второй волны коронавируса и как болеют кошки, — вирусолог ЧелГУ Светлана Андреева 00:00 00:00

Решение магнитогорских бизнесменов продавать маски в автоматах для газировки оказалось успешным. Несмотря на надбавку в 10 рублей, защитное средство охотно покупают из-за доступности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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