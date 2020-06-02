Коронавирус в Магнитогорске, последние новости 2 июня 2020 года: горожане без масок нахватали штрафов

По данным оперативного штаба, в Магнитогорске 752 подтверждено случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 240 выписаны из больниц, 15 скончались. Всего в регионе зафиксировано 3 132 случая заражения ковидом (+114 за прошедшие сутки). Из них 1 336 выписаны (+13) и 43 умерли (+2).

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За прошедшие выходные полицейские Магнитогорска составили 127 протоколов за нарушение масочного режима. Максимальное наказание — штраф 30 тыс. рублей, но на первый раз могут ограничиться предупреждением.

— Горожане, которые желают отдохнуть в парках, скверах, у фонтанов по-прежнему должны строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, — заявили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

При этом ранее губернатор Алексей Текслер сказал, что на улице носить маску не нужно.

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Также стражи порядка провели рейд по соблюдению масочного режима в городском транспорте — там-то носить повязку обязательно. За несоблюдение режима, водитель имеет право отказать пассажиру в поездке. Было проверено 60 трамваев, составлен всего один протокол.

Чтобы обеспечить безопасность детей, в лагеря, садики и школы Магнитогорска закупят 43 бактерицидных рециркулятора, предназначенных для обеззараживания воздуха в помещениях. Устройства соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора. После пандемии коронавируса они пригодятся для профилактики сезонных заболеваний.

Магнитогорцам начали приходить обещанные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Каждая российская семья, воспитывающая ребенка от 3 до 16 лет имеет право подать заявку на выплату через единый портал госуслуг в срок до 1 октября.

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