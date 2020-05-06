Алексей Текслер о введении масочного режима в Челябинской области: «На улице носить не обязательно»

6 Май 2020 2020-05-06T14:22:46+03:00

Алексей Текслер о введении масочного режима в Челябинской области — как будут контролировать

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Медицинское маски, произведенные в Челябинской области, будут стоить около 15 рублей. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер. Стоимость будет контролировать УФАС. Возникает множество вопросов кто будет контролировать соблюдение правил.

На сегодняшнем брифинге Алексей Текслер отметил на вопросы о введении масочного режима в Челябинской области

— Очень много вопросов как быть на улице. Носить маску на улице не обязательно. Но при одном условии — сохранении социальной дистанции. Если заходите в общественное место, надевать нужно обязательно, — отметил он.

Маска — это в первую очередь забота о себе, поскольку контролировать контакт с инфицированным невозможно. Глава региона отметил, что последние исследования говорят о том, что коронавирус передается не только воздушно-капельным путем, но и контактным. Не исключено, что введут и «перчаточный» режим.

— Протоколы — не самоцель. Главное, чтобы люди задумались о здоровье, — подчеркнул губернатор.

Напомним, с сегодняшнего дня, 6 мая, официально введен масочный режим в Челябинской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер Ранее председатель местного отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков попросил прокуратуру проверить законность масочного режима, ведь никто не сказал, что маски буду раздавать бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU