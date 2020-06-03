«Надо мной долго издевались, сегодня я уволен»: челябинец, которого отправил в нокаут охранник супермаркета, объяснил свое поведение

Два дня ареста — именно такое наказание назначили челябинскому проводнику Андрею Черных в Тракторозаводском райсуде. Ранее в соцсетях завирусилось видео, где мужчину в кителе РЖД и на высоких каблуках бьет охранник супермаркета.

По словам Андрея Черных, он действительно работает проводником на железной дороге. В магазин он пришел, чтобы купить сигареты, но на кассе никого не было. Мужчина начал жаловаться и материться.

При этом, на записи видно, что он оскорблял сотрудников магазина и вступил в перепалку с охранником, пока тот не ударил его. Затем мужчину передали полиции и всю прошлую ночь он провел в отделении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/782669" frameborder="0"></iframe> Охранник ударил трансвестита в челябинском супермаркете.Видео: BAZA

В переписке Черных с корреспондентом КП-Челябинск, он пояснил, что такой эпатажный вид был связан с протестом против компании. Из-за эпидемии коронавируса доходы у проводников оказались нестабильными и таким нарядом мужчина хотел привлечь внимание РЖД. При этом, как добавил Черных, из-за инцидента его уволили из транспортной компании.

— В компании надо мной долго издевались. Сегодня я уволен. Начальник депо настояла, чтобы я написал заявление на увольнение по соглашению сторон. В ином случае, меня бы также ждало увольнение, но уже по статье. Я не знаю как мне теперь выживать, — написал Черных в беседе с журналистом КП-Челябинск.

Ранее против охранника, который ударил проводника по голове в супермаркете, в городской полиции возбудили уголовное дело из-за превышение должностных полномочий.

КОММЕНТАРИЙ

Пресс-служба АО «Федеральная пассажирская компания»:

— Можем подтвердить, что мужчина действительно является проводником. Хотя на видео он одет в служебный пиджак с форменной эмблемой, в момент съемки сотрудник находился на отдыхе.

При этом отметим, что заработная плата поступала на его счет регулярно и своевременно, о чем свидетельствуют выписки из банка и результаты проведённой проверки. Мы не видим оправдания такому поведению. Сейчас по факту проводится служебное расследование.

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