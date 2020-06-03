2020-06-03T13:49:55+03:00
Общество

На охранника, ударившего трансвестита в супермаркете Челябинска, завели уголовное дело

Эпатажный мужчина тоже не останется безнаказанным
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Причиной раздора стала нецензурная брань. Фото: BAZAПричиной раздора стала нецензурная брань. Фото: BAZA
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На челябинского охранника, отправившего в нокаут трансвестита в супермаркете, возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Сам мужчина, пришедший в магазин в форме РЖД и женских сапогах на высоких каблуках отделается административной ответственностью.

— Прибывшие сотрудники полиции задержали 41-летнего мужчину. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении за хулиганство. Решается вопрос о назначении ему судом наказания, — рассказали в пресс-службе полиции Челябинска.

Мужчина в костюме стриптизерши-железнодорожника устроил дебош в магазине Челябинска.

Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По информации из СМИ, 41-летний фрик действительно работает в РЖД. Он — проводник поездов дальнего следования. В пресс-службе Федеральной пассажирской компании прокомментировали журналисту КП-Челябинск, что эта информация проверяется.

Напомним, инцидент произошел днем 2 июня в супермаркете, расположенном в ТД «Бессарабский» (ул. Салютная, 11, напротив «Сада Победы»). Мужчина в кителе и фуражке с символикой РЖД, а также в сапогах на высоких каблуках, оскорблял сотрудников магазина, затем вступил в перепалку с охранниками. В какой-то момент ряженый выбил из рук охранника какой-то предмет, в ответ ЧОПовец отвесил ему удар по лицу, от которого тот с грохотом падает на пол, ударившись головой.

Охранник ударил трансвестита в челябинском супермаркете.Видео: BAZA

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ИСТОЧНИК KP.RU

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