На охранника, ударившего трансвестита в супермаркете Челябинска, завели уголовное дело

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:49:55+03:00

Изменить размер текста: A A

На челябинского охранника, отправившего в нокаут трансвестита в супермаркете, возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Сам мужчина, пришедший в магазин в форме РЖД и женских сапогах на высоких каблуках отделается административной ответственностью.

— Прибывшие сотрудники полиции задержали 41-летнего мужчину. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении за хулиганство. Решается вопрос о назначении ему судом наказания, — рассказали в пресс-службе полиции Челябинска.

Мужчина в костюме стриптизерши-железнодорожника устроил дебош в магазине Челябинска.

Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По информации из СМИ, 41-летний фрик действительно работает в РЖД. Он — проводник поездов дальнего следования. В пресс-службе Федеральной пассажирской компании прокомментировали журналисту КП-Челябинск, что эта информация проверяется.

Напомним, инцидент произошел днем 2 июня в супермаркете, расположенном в ТД «Бессарабский» (ул. Салютная, 11, напротив «Сада Победы»). Мужчина в кителе и фуражке с символикой РЖД, а также в сапогах на высоких каблуках, оскорблял сотрудников магазина, затем вступил в перепалку с охранниками. В какой-то момент ряженый выбил из рук охранника какой-то предмет, в ответ ЧОПовец отвесил ему удар по лицу, от которого тот с грохотом падает на пол, ударившись головой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/782669" frameborder="0"></iframe> Охранник ударил трансвестита в челябинском супермаркете.Видео: BAZA

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетяхВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU