«Он просто катился»: челябинский автоюрист о том, мог ли водитель грузовика, смявший пять машин, избежать аварии

В Челябинской области страшная авария, с двумя погибшими и шестью пострадавшими, стала обсуждаемым инцидентом в Сети. Многие считают, что водитель мог свернуть и сохранить жизни другим, но почему-то не сделал этого. Сейчас водитель грузовика, смявший пять легковушек на трассе М-5, задержан.

«Просто катился с горы, и будь что будет», — разбираем с автоюристом страшное ДТП на трассе М5 00:00 00:00

— Себя он спасал.... Время было принять решение уйти вправо, — пишут в соцсетях.

Авария произошла в районе Усть-Катава на мосту, где шли ремонтные работы. Правая полоса была заблокирована бетонными блоками. Возможно, на ней были дорожники, потому водитель и не свернул. Что было на трассе на самом деле, выясняют силовики.

Мы попросили автоюриста, правозащитника Юрия Панченко разобрать видео момента ДТП и рассказать, как мог поступить водитель большегруза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/785270" frameborder="0"></iframe> В Челябинской области грузовик «собрал» пять машин на трассе М-5.Видео: vk.com/Александр Шапошников

ПОПЫТОК ИЗБЕЖАТЬ СТОЛКНОВЕНИЯ НЕ БЫЛО

— На видеосъемке я вижу, что водитель, в первую очередь, растерялся, он не знал, что делать. Опыта, видимо, никакого, и он просто катился с горы, будь что будет. По-другому объяснить ситуацию я не могу. В таких случаях грузовику, например, можно прижаться к боковым ограждениям и тормозить о них. Можно положить грузовик под откос — съехать в кювет так аккуратно, чтобы автомобиль не пострадал, не было никаких серьезных последствий такого съезда. Опытные водители умеют это делать. Здесь никаких попыток, ничего. Знаете, как маленькие дети закрываются руками от беды и кажется, что все пройдет, — говорит автоюрист.

— В автошколах, водителей большегрузов готовят к подобным инцидентам, объясняют, как следует действовать?

— По программе автошкол, конечно, подобные ситуации прорабатываются, есть даже специальный раздел при обучении, как вести себя, например, когда оторвался шатун в двигателе, как вести себя, если отказали тормоза. Все это есть, есть и психологическая подготовка. Но это если человек действительно учится, а не покупает права в ближнем зарубежье, чтобы приехать сюда на заработки.

Автоюрист отмечает, в автошколах преподаватели не любят выходить за рамки подготовки к экзаменам. Редко встретишь инструктора, который расскажет ученикам, как действовать в экстремальной ситуации. А обязательная переподготовка водителей на предприятиях часто проходит для галочки. Поэтому шоферы не знают, как действовать.

Также эксперт рассказал, что обычно на затяжных спусках делаются полосы аварийной остановки. Если у автомобиля отказывают тормоза, он заезжает на эту полосу и увязает в слое щебня. Но есть ли такие полосы на этом спуске, сказать трудно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/785445" frameborder="0"></iframe> Последствия аварии на трассе М-5, где грузовик протаранил пять машин.Видео: Управление ГИБДД по Челябинской области

ДВОЕ УМЕРЛИ, ШЕСТЕРО ПОСТРАДАЛИ

Жертвами ДТП стали два человека, ехавшие в LADA Granta. По данным КП-Челябинск, это супруги из Усть-Катава 64 и 53 лет. Их машину грузовик «подмял» и раздавил, как жестяную банку.

Перед «Ладой» стояла отечественная «четырнадцатая». 30-летний водитель из Башкирии получил ушибы и небольшие травмы. Он будет лечиться амбулаторно.

В «замес» попала и Audi-Q7. В ней ехали четыре человека — все они жители Уфы в возрасте от 44 до 60 лет. Водитель и его супруга отделались ушибами. Как стало известно нашим журналистам, они предприниматели, держат магазин по продаже овощей и фруктов. Их пассажиры-женщины не пострадали.

Супруги из Audi Q7. Фото: КП-Уфа.

Грузовик буквально смял легковушки. Фото: vk.com/«Трасса М5 Уфа — Челябинск»

Водитель и пассажир Renault Sander тоже ехали домой в Уфу. Сейчас они оба в больнице с переломами ребер. Один находится в реанимации, его состояние оценивается как среднее, другой — в травматологическом отделении в удовлетворительном состоянии.

Впереди колонны стоял небольшой фургон, 43-летнему водителю помощь оказали на месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/785442" frameborder="0"></iframe> На водителя грузовика, протаранившего пять машин на трассе М-5, возбудили уголовное дело.Видео: ГУ МВД России по Челябинской области

УЖЕ БЫЛ ВИНОВНИКОМ АВАРИИ С ПОСТРАДАВШИМ

Как стало известно КП-Челябинск из собственных источников, грузовик зарегистрирован на ООО «Город» из Катав-Ивановска. Компания занимается эксплуатацией автомобильных дорог и автомагистралей. Ее сейчас проверяет прокуратура, в частности, соблюдал ли водитель режим труда и отдыха, проходил ли грузовик предрейсовый техосмотр, а сам мужчина — предрейсовый медосмотр. Нашему журналисту в компании ответили, что комментарий может дать только руководство, но его нет на месте.

Как сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области, стаж водителя грузовика 17 лет. За год он привлекался шесть раз, в том числе за аварию с пострадавшим. Человек получил легкий или средний вред здоровью.

Напомним, авария на трассе М-5 в Катав-Ивановском районе произошла 16 июня. Грузовик Shaanxi, груженый щебнем, протаранил пять машин. По предварительной версии, у многотонника отказали тормоза. Два человека погибли, шестеро пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

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