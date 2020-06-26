В белых халатах и без корон: обаятельные медики региона получили полезные призы

Всегда улыбающиеся, учтивые, добрые и бесконечно обаятельные! И это несмотря на смертельную усталость и работу 24/7 в сложившихся условиях пандемии. Южноуральские медики держат высокую планку и продолжают оставаться самыми-самыми.

В День медицинского работника в «КП-Челябинск» состоялось подведение конкурса «Красавица в белом халате», проводимого при поддержке министерства здравоохранения Челябинской области.

Свои заявки на конкурс прислали 44 сотрудницы учреждений здравоохранения Южного Урала. И каждая из них — настоящая красотка!

Выбирать победительниц было непросто, поэтому нам помогали результаты голосования читателей «комсомолки» и партнер конкурса — ООО «СМАКУС», предлагающий новую продукцию на рынке здорового питания.

Это хрустящие хлебцы, которые изготавливаются по новейшим технологиям из круп, богатых клетчаткой, витаминами группы В и минеральными веществами. Для изготовления используется сырье высшего качества: бурый, красный и черный рис, зеленая гречка, полба (дикая пшеница). Благодаря короткому времени обработки в продукте сохраняются полезная клетчатка цельных злаков, витамины группы В и минеральные вещества (РР,Mg,P,Zn,Fe) необходимые для правильного обмена веществ.

Теперь мы готовы озвучить имена самых обаятельных и привлекательных медиков региона.

«Бронзу» в читательском голосовании получает палатная санитарка ГБУЗ «Челябинская областная детская туберкулезная больница» Светлана Титова.

Второе место по количеству лайков заняла ее коллега, палатная санитарка ГБУЗ «Челябинская областная детская туберкулезная больница» Махфират Колунтаева.

Ну а лидером интернет-голосования стала старшая медсестра ГБУЗ «Городская больница №3 города Миасса» Эльмира Климова.

Однако на этом марафон подарков не закончился. Еще две участницы были отмечены призами в номинации «Выбор партнера»: фельдшер кабинета неотложной помощи МБУД «Детская городская поликлиника №6» Елена Карасева и врач лабораторной диагностики ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское» Юлия Гриценко.

Отметим, что вручение подарков проходило с соблюдением всех санитарных норм: победительницы приходили по одному человеку в разные промежутки времени, а подарки, кабинет и даже оборудование фотографа тщательно дезинфицировались.

Кстати, накануне Дня медицинского работника студию радио «КП-Челябинск» посетил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. В эфире он рассказал о текущей ситуации в регионе и поздравил коллег с праздником:

— Дорогие друзья, коллеги, многих из которых я знаю лично, от всей души поздравляю вас с Днем медицинского работника. Я уверен, мы справимся с задачами нынешнего непростого времени и достойно будет выполнять цели, которые будут ставиться перед нами в будущем. Я считаю, что в сфере здравоохранения Челябинской области у нас работают замечательные специалисты — врачи, фельдшера, младший медицинский персонал. Желаю крепкого здоровья, все у нас получится.

Партнер проекта — ООО «СМАКУС»

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