2020-06-29T11:21:04+03:00
Общество

«Надеемся, что живодера осудят»: челябинские зоозащитники потребовали наказать убийцу хаски

Инцидент вызвал большой резонанс в обществе
Сергей СОТНИКОВ
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Полуторагодовалый пёс Арчи стад жертвой живодера. Фото: читатель КП-ЧелябинскПолуторагодовалый пёс Арчи стад жертвой живодера. Фото: читатель КП-Челябинск
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Новость о жестоком убийстве собаки в Челябинске облетела всю страну. По этому поводу высказываются сотни пользователи социальных сетей, требуя максимального наказания для виновного.

Свое мнение о произошедшем озвучил и челябинский ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян.

– То, что сегодня произошло – это сверхжестоко. Во-первых, непонятно, что этот человек делал с ружьём рядом с жилым комплексом. Место для охоты, мягко говоря, неподходящее. Во-вторых, собаки породы хаски никогда не проявляют агрессию. То, что пёс схватил утку – это инстинктивный поступок. Мы требуем расследования в рамках уголовного дела по ст. 245. Будем следить за ходом разбирательства данного инцидента и надеемся, что этого живодёра осудят и больше никогда не выдадут в руки оружия, – заявил Карен Даллакян.

Ветеринар Карен Даллакян

Ветеринар Карен Даллакян

Свое мнение в отношении стрелявшего мужчины также выразил ветеринар Баграт Агажанов.

– Надеюсь, что он получит по заслугам, как минимум его накажет всевышний, – написал врач в социальной сети.

Фото: https://vk.com/baga174rus

Фото: https://vk.com/baga174rus

Не остались в стороне и политические деятели. Депутат Госдумы Владимир Бурматов пообещал встретиться с хозяйкой собаки и лично проконтролировать расследование по делу.

– Спасибо полиции за оперативность. Направил запрос на имя начальника Главного управления МВД по Челябинской области с просьбой взять дело на личный контроль. Завтра встречусь с хозяйкой погибшей собаки. Занимаемся. Убийца не должен уйти от наказания, – сообщил депутат.

Фото: https://vk.com/burmatoff

Фото: https://vk.com/burmatoff

Убийство собаки произошло в субботу. Женщина гуляла со своим питомцем Арчи неподалеку от ЖК «Александровский». После того, как полуторагодовалый хаски схватил дикую утку, вышел мужчина с ружьем и застрелил пса. В отношении стрелка возбудили уголовное дело, теперь ему грозит до трех лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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