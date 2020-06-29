Против убийцы хаски в Челябинске возбуждено уголовное дело
Южноуральцу, который 27 июня застрелил из ружья хаски на глазах у хозяйки, придется ответить перед законом. Полиция Сосновского района возбудила против задержанного уголовное дело.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч.1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до 3 лет. Проводятся дальнейшие следственные действия, — рассказали в пресс-службе МВД по Челябинской области.
В Челябинске расстреляли Хаски. Хозяйка собаки встретилась с убийцей..
Напомним, инцидент произошел в минувшую субботу на Северо-Западе Челябинска. Женщина прогуливалась со своим питомцем, когда навстречу им вышел мужчина с ружьем. Он несколько раз выстрелил в хаски, после чего собака упала замертво.
Позже полицейские задержали стрелка, им оказался 41-летний южноуралец. От сотрудников охранного агентства мужчина попытался спрятаться в туалете.
Задержанный также встречался с хозяйкой убитой собаки. Женщина пообещала, что будет добиваться максимального наказания для убийцы.
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ИСТОЧНИК KP.RU