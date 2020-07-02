2020-07-02T22:23:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 3 июля 2020: 4444 выздоровевших, стабильный прирост зараженных, заявления в 1 класс только дистанционно

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 3 июля
Юрий МАРИСОВ
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Статистика вновь испортиласьСтатистика вновь испортиласьФото: Валентина ВАГАНОВА
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По данным минздрава Челябинской области, на 3 июля в регионе зафиксировано 7859 (+135) случаев заболевания COVID-19, выздоровели 4444 (+65). Продолжают лечение 3220 пациентов.

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Скончалось три человека, во всех случаях ковид был сопутствующим заболеванием. Погиб 58-летний челябинец с острым лейкозом, 53-летняя жительница Магнитогорска с хронической обструктивной болезнью легких и 79-летняя пациентка из Чесменского района с сахарным диабетом.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

КОРОНАВИРУС В ЧЕЛЯБИНСКЕ

По последним данным, в столице Южного Урала насчитывается 3040 (+43 к прошедшему дню) заражений коронавирусом, 1547 (+33) пациентов выписаны из медучреждений. 1434 человека остаются на больничных койках, 636 проходят лечение амбулаторно. Один южноуралец скончался.

Вместо кафе — столовые, провал доставки и новый термальный курорт. Как живет бизнес в коронакризис, — Артур Андреев

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Влияние коронакризиса или жажда красоты. В гипермаркете «Ашан» две девушки украли 18 масок. Однако не тех, о которых принято говорить во время пандемии ковида, а о косметических. Помимо масок были украдены лак, крем и пинцет. Охрана задержала их на выходе из магазина.

Инфографика: коронавирус74.рф

Инфографика: коронавирус74.рф

КОРОНАВИРУС В МАГНИТОГОРСКЕ

По данным оперативного в штаба, в Магнитогорске зарегистрировано 1246 (+12) случаев заражения коронавирусной инфекцией, 825 (+10) человек выздоровело. Погибло с начала пандемии 33 человека, один за минувшие сутки.

Прием в 1 класс в Челябинске 2020, будут ли тестировать на ковид при медосмотре, — замминистра образования Елена Коузова

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Лечение в стационарах продолжает 201 пациент, 152 амбулаторно. Легкая степень болезни у 169 магнитогорцев, средняя у 189, 10 человек в реанимации, восемь на аппаратах ИВЛ.

Житель Магнитогорска Евгений Иванов остался недоволен веяниями новых дистанционных технологий. Мужчина решил посетить приемную комиссию школы чтобы записать ребенка в школу, однако это оказалось бессмысленно: к собравшейся у гимназии очереди вышла сотрудница учебного заведения, объявив, что стоять бессмысленно, приоритетными останутся дистанционные заявления. Евгений поражен сложившейся ситуации, на сайте четко прописано два способа подачи документов. Родителям пришлось спешно делать заявки в очереди с телефонов, но было уже поздно — на следующий день пришел отказ в связи с переполненными классами.

Прием в 1 класс в Челябинске 2020, будут ли тестировать на ковид при медосмотре, — замминистра образования Елена Коузова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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