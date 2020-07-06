2020-07-06T21:37:48+03:00
Коронавирус Covid-19

«Поливали, как клопа, и выставили на улицу»: из-за коронавируса больницы отказались принимать челябинца, и теперь он может лишиться ноги

Мужчине отказали в помощи из-за положительного анализа на антитела
Ангелина ЗАКИРОВА
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Челябинец, у которого нашли антитела к COVID-19, может остаться без ногиЧелябинец, у которого нашли антитела к COVID-19, может остаться без ногиФото: Валентина ВАГАНОВА
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Из-за панедемии медицина тоже стала удаленной, оффлайн-помощь приходится ждать несколько дней. Так, врачи отказались помогать челябинцу, у которого может парализовать ногу, из-за подтвержденного коронавируса.

Его сноха Мария Мишина негодует, еще 29 июня мужчине стало плохо, заболела спина.

— У отца начались острые боли до такой степени, что онемели ноги. Вызвали скорую и участкового врача, которая выписала направление на госпитализацию в скорую помощь на Северо-Западе. Сказала, что в течение дня приедет перевозка и отвезет в больницу. Ее мы так и не дождались, — рассказывает Мария.

На следующий день она самостоятельно отвезла родственника в неврологическое отделение ОКБ №3, его приняли, положили в палату, но произошла ситуация, напоминающая сцену из плохого фильма.

— Через нескольких часов медсестра, вся взъерошенная, прибежала в палату и в срочном порядке, в буквальном смысле начала выгонять отца, велела срочно одеться, собрать свои вещи и покинуть больницу, ссылаясь на то, что у него обнаружены антитела к ковид. Тут же прибежали люди в экипировке, вывели всех пациентов с этажа и начали обработку помещений. Папу, как клопа, поливали специальным средством и выталкивали на улицу, после чего мы его забрали и отвезли домой.

Мужчине подтвердили коронавирус от 30 июня

Мужчине подтвердили коронавирус от 30 июня

Из медучреждения мужчину выставили без выписки, больничного листа и направления, которое дала участковый врач. В этот же день с семьей связался медработник областной больницы и сказал, что им должны позвонить из поликлиники, к которой относится мужчина. Но спустя два дня чуда не произошло, и Марии пришлось самой пойти туда.

— Я пришла к инфекционисту, объяснила всю ситуацию. Лечащий врач областной больницы №3 сказал, что все будет передано в поликлинику, к которой относится отец, и они будут самостоятельно решать, что с ним делать. Инфекционист говорит, что никаких предписаний по конкретному пациенту нет, то есть ОКБ №3 не передала никакие документы. Участковый врач еще в понедельник предупредила, что могло зажать нерв, и если тянуть, то парализует ногу.

В минздраве Челябинской области заявили, что медперсонал действовал по инструкции. Ведь неврологическое отделение ОКБ №3 на проспекте Победы 287, куда поступил свекр Марии, не является ковидной базой.

— По инструкции нужно дезинфицировать помещение и при положительном результате на коронавирус направить пациента на госпитальную базу, но в зависимости от того, как он себя чувствует. У нас многие с коронавирусной инфекцию сидят дома, — комментирует пресс-секретарь министерства здравоохранения Челябинской области Мария Сергеева. — Если люди приезжают в больницу, которая не является коронавирусной базой, есть огромный риск заразить всех людей. Когда медсестра принимает пациента, она всегда уточняет, может ли пациент каким-то образом контактировать с коронавирусной инфекцией. Если нашли антитела, это значит, что человек либо сейчас болеет, либо уже переболел.

Сноха больного хочет пожаловаться в прокуратуру Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сноха больного хочет пожаловаться в прокуратуруФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По словам Марии Мишиной, 3 июля мужчине подтвердили коронавирус, а про больную спину и риск потерять ногу все забыли:

— Приехала участковый врач и сказала, что они ничего не могут сделать. Отца не могут лечить, не могут забрать не в больницу, не назначить амбулаторное лечение. Ему просто выписали таблетки. Врач сказала: «Если бы я знала, что у вас такая ситуация по короне, я бы к вам даже не приехала». Получается, человека не надо лечить, если у него коронавирус?

Сноха челябинца собирается жаловаться также губернатору Челябинской области Алексею Текслеру:

— Мы сейчас пытаемся дозвониться на горячую линию к Текслеру и хотим решать этот вопрос через прокуратуру, через Роспотребнадзор, через минздрав, потому что с таким абсурдом мы встречаемся впервые. Почему сейчас врачи забыли, что кроме коронаваируса, существуют и другие заболевания? Это страшно!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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