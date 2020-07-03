2020-07-03T21:49:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 4 июля 2020:салюты, первый день ЕГЭ, отмена карантина в храмах

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 4 июля 2020 г.
Рустам ЯХИН
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В Челябинских школах прошел первый день ЕГЭ в условиях пандемии коронавирусаВ Челябинских школах прошел первый день ЕГЭ в условиях пандемии коронавирусаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На утро 3 июля в Челябинской области подтверждены 7993 случая заболевания COVID-19 ( +134 за минувшие сутки). Выздоровели 4577 пациентов(+133).

За прошедшие сутки умерло 3 человека. Их смерть была не от COVID-19, а по сопутствующим причинам:

— атеросклеротический кардиосклероз — пациент, 61 год;

— последствия ишемического инфаркта головного мозга, гипертоническая болезнь — пациентка, 83 года;

— приобретенная генерализованная миастения, сахарный диабет — пациентка, 45 лет.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

КОРОНАВИРУС В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Начиная с 3 июля, снимаются ограничительные меры на посещение православных храмов в регионе. Эта информация была опубликована на официальном сайте епархии. Однако прихожан просят соблюдать социальную дистанцию и надевать медицинские маски.

Помимо этого, в Челябинске и Магнитогорске запускали фейерверки в честь присвоения звания «Города трудовой доблести». Событие отметили в ограничительном режиме. Жителей не допускали близко к салюту, наблюдать за ним пришлось издалека. Правда, задумку не поняли — для кого проводился праздник, если на него никого не пригласили. При этом лазерное шоу и вовсе вызвало споры. На фасаде корпуса ЮУрГУ появлялись свастика и силуэт Гитлера.

Также в минувший день прошел первый день ЕГЭ у выпускников школ Челябинской области. Экзамены состоялись по литературе, информатике и географии. Такого в истории еще не было: школьников рассадили на безопасном расстоянии друг от друга, а перед началом проверки знаний у них замеряли температуру.

— По данным на момент окончания экзаменов, серьезных сбоев также не зафиксировано, первые ЕГЭ прошли в штатном режиме. Свои результаты участники экзаменов получат не позднее 17 июля, — говорится в сообщении Рособрнадзора.

К строгому контролю на ЕГЭ добавились новые меры безопасности из-за коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К строгому контролю на ЕГЭ добавились новые меры безопасности из-за коронавирусаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пандемия коронавируса заметно пополнила лексикон челябинцев. Еще каких-то полгода назад такие слова как «антисептик» и «санитайзер» использовались исключительно в узких кругах. Теперь их знают даже дети.

Между тем, появляются и новые слова. Конструкции подчас заимствуются из английского языка. Например, «ковид», «ковидиот» (человек, не верящий в существование коронавируса), «зуминар» (вебинар, проводимый при помощи приложения Zoom) и другие.

Стало известно, с 6 июля начнут свою деятельность детские лагеря. Однако жителям Челябинской области запрещено отправлять своих детей отдыхать в другие регионы. Также сейчас работают летние кафе и фитнес-центры.

Режим повышенной готовности будет действовать в Челябинской области до 12 июля. К этому числу правительство региона планируют постепенно снимать ограничительные меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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