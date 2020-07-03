Свастика на стенах и «зигующий» Гитлер: челябинцам показали неоднозначное лазерное шоу

Лазерное шоу, показанное в Челябинске в честь присвоения звания «Город трудовой доблести», вызвало дискуссию у горожан. Темой представления стала Победа в Великой Отечественной войне. Но из-за карантина большинство смотрели видео в соцсетях и возмутились, когда на огромном фасаде главного корпуса Южно-Уральского госуниверситета появилась свастика.

— Администрация, вы считаете такое шоу нормальным?

— Свастика! Вы рухнули?

— Свастика крупным планом! Мир совсем с катушек съехал…

В администрации города ояснили, что автор видеоролика вырвал эпизод со свастикой из контекста, и что в сюжете нет никакой пропаганды фашизма.

— Люди же не возмущаются, когда свастика появляется в художественных фильмах о войне, — заявил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов. — В данном случае эпизод вырван из контекста, эту свастику через секунду разбивают наши войска. Автора видеоролика можно привлечь к ответственности за такие действия.

Элементами фашизма в шоу выступали не только свастика и герб Третьего рейха. В сюжете появился и «зигующий» Адольф Гитлер.

Гитлер смог добраться до Челябинска только через лазерное шоу

О жестокости войны напоминали и такие кадры

Лазерное шоу готовили к Дню Победы, но показать его вовремя не удалось. В итоге постановку решили приурочить к присвоению Челябинску звания «Город трудовой доблести». Такой же праздник организовали и в Магнитогорске. Однако там обошлось без лазерного шоу, власти организовали красочный салют.

Лазерное шоу на ЮУрГУ в честь присвоения Челябинску звания Город трудовой доблести .Видео: Эдуард Фадюшин

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