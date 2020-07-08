Момент аварии с перевернутой скорой в Челябинске попал на видео
Авария произошла сегодня в 12:55 на пересечении улиц Курчатова и Воровского. Момент столкновения скорой и легковушки зафиксировала камера видеонаблюдения.
В карете скорой помощи находилась беременная женщина, которую везли на роды. Она получила травму головы, его увезли в областную больницу. Также пострадала одна из медиков, остальным участникам аварии медицинская помощь не потребовалась.
Момент ДТП со скорой попал на видео.Видео: камеры «Интерсвязи»
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ИСТОЧНИК KP.RU