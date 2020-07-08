Момент аварии с перевернутой скорой в Челябинске попал на видео

8 Июль 2020 2020-07-08T13:07:36+03:00

Беременную женщину с травмами увезли в больницу

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Авария произошла сегодня в 12:55 на пересечении улиц Курчатова и Воровского. Момент столкновения скорой и легковушки зафиксировала камера видеонаблюдения.

В карете скорой помощи находилась беременная женщина, которую везли на роды. Она получила травму головы, его увезли в областную больницу. Также пострадала одна из медиков, остальным участникам аварии медицинская помощь не потребовалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/789327" frameborder="0"></iframe> Момент ДТП со скорой попал на видео.Видео: камеры «Интерсвязи»

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ИСТОЧНИК KP.RU