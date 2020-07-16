2020-07-16T08:28:04+03:00
Общество

«Это насмешка какая-то»: жителям поселка Челябинской области подвезли воду в ассенизаторской машине

Разбираемся, почему так произошло [видео]
Сергей СОТНИКОВ
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Для питья такая вода точно не годитсяДля питья такая вода точно не годитсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На Южном Урале уже несколько недель стоит аномальная жара. В связи с этим люди расходуют больше воды, чем обычно, и запасы очень быстро осушаются. Администрация Еткульского района решила составить график подачи воды для поселка Печенкино, а также пообещала подвоз воды. В Сети появилось видео, как к местным жителям приехала ассенизаторская машина, набравшая воды из озера. Такой «подарок» властей сельчане восприняли, мягко говоря, безрадостно.

В селе Печёнкино в Челябинской области организовали подвоз "питьевой воды" из ассенизатора.Подробности: ###

— Это что, насмешка какая-то? — недоумевает женщина, набиравшая воду.

Правда, вместе с зеленой водой из цистерны выливались и водоросли, и озерный ил.

— Это вода с озера, — отвечает водитель машины. — А я что сделаю?

Никто не обещал, что вода будет питьевой, прокомментировали ситуацию в администрации Еткульского района.

— Мы заранее выставили объявление, что будет осуществлен подвоз именно технической воды, для полива огородов, — сообщили в пресс-службе администрации Еткульского района. Питьевая вода в селе Печенкино подается по графику. Несколько раз в день давление снижается, а затем восстанавливается, эта информация тоже размещена в Интернете.

Действительно, в группе Еткульского района во «ВКонтакте» висят графики подачи воды для всех населенных пунктов. Для жителей села Печёнкино он выглядит следующим образом:

— с 00.00 до 05.00 — снижение давления на ВНС до 1,0 Атм;

— с 05.00 до 11.00 — рабочий режим;

— с 11.00 до 17.00 — снижение давления на ВНС до 1,0 Атм;

— с 17.00 до 23.00 — рабочий режим;

— с 23.00 до 24.00 — снижение давления на ВНС до 1,0 Атм.

С таким графиком сельчанам придется мириться до 20 июля.

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Из-за аномальной жары настоящая драма с питьевой водой разыгралась в Копейске. Там местные власти утвердили такой же график с 14 июля, однако с первого же дня начались проблемы. Дело в том, что до некоторых микрорайонов вода попросту не доходила. Тогда горожане начали атаковать диспетчерскую Горводоканала, чтобы те направляли людям хотя бы водовозки. По словам чиновников, машины действительно ездят, вот только люди не получают никаких оповещений об их прибытии.

— Если придет водовозка, то быстрее, чем люди друг с другом переговорят, мы оповестить вряд ли сможем, — рассказал начальник Управления городского хозяйства Игорь Фролов. — Мы можем выложить информацию в соцсети, на сайт Копейска, но я думаю, что водовозка приедет быстрее, чем там будет размещена информация.

Остается только догадываться: воду развозят реактивные автомобили или же медленно работает SMM-отдел? Однако сарафанное радио оказалось не таким успешным, как ожидали местные власти — многие оказались не в курсе. Копейчане продолжили забрасывать жалобами Горводоканал и администрацию, в итоге добившись отмены графика. В результате глава Копейска Андрей Фалейчик утвердил новое расписание, согласно которому давление на водонасосных станциях уменьшится, но в норму пока что не вернется. Копейчанам, как и жителям села Печенкино, придется жить в таком режиме до 20 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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