«Сами друг друга оповестят»: копейчанам не сообщили о подвозе воды

Сегодня глава Копейска отменил график подачи воды, который составили в связи с увеличенным расходом. Теперь давление будет снижаться только ночью. Пока организован подвоз воды, но почему-то тайно. Жителям не сообщают. У некоторых еще с пятницы нет воды совсем.

— На улице Мусоргского шестой день нет воды, но мы еще живы, — сообщил житель Копейска Василий. — Вчера приезжала водовозка, но нам никто не сообщает об этом.

Начальник управления городского хозяйства Игорь Фролов подтвердил, что из-за снижения давления больше всех страдают 2-й участок и поселок Шахты № 44. Чиновник объяснил, как в эти микрорайоны осуществляется подвоз воды. По его словам, воду подвозят по заявкам жителей. Для этого из Челябинска даже запросили дополнительную машину.

— Если придет водовозка, то быстрее, чем люди друг с другом переговорят, мы оповестить вряд ли сможем, — рассказал Игорь Фролов. — Мы можем выложить информацию в соцсети, на сайт Копейска, но я думаю, что водовозка приедет быстрее, чем там будет размещена информация.

Для нормального водоснабжения Копейска требуется порядка 23-24 тыс. кубов воды, а за день до составления графика в резервуарах было 18 тыс. Основной дефицит, по словам чиновника, связан с активным поливом огородов.

— К сожалению, люди поливают огород не технической водой, а водопроводной, — добавил Фролов. — Скоро начнутся проверки, которые выявят нарушителей, расходующих воду «мимо счетчика». Одним не хватает воды, а другие — поливают картошку. Наверное, это неправильно.

Решение составить график подачи воды также приняли власти Еманжелинского района. Там воду отключают несколько раз в сутки, чтобы резервуары успевали наполняться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru