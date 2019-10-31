У волонтеров из Челябинска, которые лечат бездомных, появился склад для хранения вещей и медикаментов
Проект помощи бездомным «Другая медицина» наконец-то обрел «дом». Волонтеры три года ждали собственное помещение, где смогут хранить медикаменты и одежду для своих подопечных. И вот свершилось! Место под склад выделили городские власти.
— Свой «дом» у нас появился благодаря огромной поддержке Маргариты Николаевны Павловой (сенатора от Челябинской области — прим. авт.). Помещение находится на улице Марченко. Площадь 820 кв. м., но мы взяли только 118, потому что сами будем оплачивать коммунальные услуги.
Предстоит еще сделать ремонт, обставить склад: пока только выгребли мусор, вынесли старую мебель, намыли подоконники и пол. Планов много. Например, хотим поставить швейную машинку и найти швею. У нас много подопечных с ампутированными конечностями и вещи для них нужно подгонять, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Евгений Косовских.
Праздничный торт. Фото: проект «Другая медицина»
Склад открыли торжественно — с красной ленточкой и тортом. Вместе с Евгением ленту перерезали Маргарита Павлова и заместитель Уполномоченного по правам человека области Наталья Кутепова. А после открытия волонтеры сразу отправились на очередной выезд к бездомным.
В Челябинске волонтеры проекта «Другая медицина» получили склад.
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