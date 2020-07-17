В Челябинске горит склад горюче-смазочных материалов

В Челябинске на улице Валдайской, 13а произошел серьезный пожар. Черный дым виден во всех районах города. Как рассказали КП-Челябинск в пожарно-спасательном горнизоне, горят горюче-смазочные вещества.

— В районе улицы Валдайской на открытой местности горят емкости с горюче-смазочными материалами, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

В нашу редакцию прислали видео, снятое неподалеку от пожара, с улицы Механическая,.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/791075" frameborder="0"></iframe> Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Челябинске.Автор: читатель КП

— Пожар находится в километре от нас. Видели пожарные машины туда промчались, экипажей пять. Там вроде бы какая-то промзона, — рассказал читатель КП.

— Видео снял мой муж. Он сказал, что горит цех: там масло бензин, пожар повышенной сложности. Больше ничего не могу сказать. Там промзона и цеха разные, — рассказала читатель КП Альбина.

В МЧС уточняют обстоятельства произошедшего.

На днях в Челябинске уже случались возгорания. 14 июля полыхал ангар с лесоматериалами. А вчера в городском бору загорелась трава, но и здесь огнеборцы справились с пожаром.

Мы ведем прямую онлайн-трансляцию.

В Челябинске горит склад с горюче-смазочными материалами.

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