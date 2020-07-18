Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 19 июля 2020: поиски доноров с антителами и толпы в зоопарке

На протяжении длительного времени в Челябинской области ежедневно фиксируется по полторы сотни новых заболевших. Общее число зараженных с момента начала пандемии преодолело отметку в 10 000. А если быть точнее: 10 079 всего и 148 новых.

6389 (+93) пациентов выздоровели. 42 гражданина переведены по месту прописки в другие регионы. На лечении находится 3441 человек.

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Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Число погибших превысило 200 человек и составило 208. Не удалось спасти еще пятерых зараженных. Ковид стал причиной смерти для 61-летней женщины. У остальных причиной смерти стали другие болезни: сахарный диабет и гипертоническая болезнь (пациент 77 лет), стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, сосудов головного мозга, почечных артерий (пациент 75 лет), сахарный диабет с поражением почек, вторичная гипертензия (пациентка 62 лет), подострый гломерулонефрит, уремический отек лёгких (пациент 52 лет) года.

Родственники больных ищут доноров плазмы

В редакцию «Комсомолки» обратилась челябинка, которая срочно искала доноров плазмы с антителами к короновирусу. Напомним, ими могут стать те, кто уже переболел. По ее словам, бабушка находится в крайне тяжелом состоянии, а врачи заявили, что в городе плазмы нет. Родственники готовы были заплатить любые деньги, лишь бы спасти пенсионерку.

В минздраве заявили, что плазма есть. Ранее станция переливания крови проводила донорские акции. Мы попытались разобраться в ситуации, чтобы помочь, но буквально через 10 минут близким заболевшей бабушки сообщили, что она умерла.

По их словам, долго ждали скорую помощь. Ранее мы писали, что горожане с подозрением на коронавирус часами, а то и днями ждут врачей. Вот несколько историй.

Инфографика: коронавирус74.рф

Топлы в зоопарке

Эти выходные в Челябинске стали первыми после снятия большого количества ограничений. Среди послаблений — открытие зоопарков. Посетители городского зверинца пожаловались на толпы посетителей. И дело не столько в том, что челябинцы соскучились по животным. На входе волонтеры раздавали бесплатные билеты от лица одного из депутатов.

На территорию пускали всех желающих, но их оказалось много. Социальную дистанцию мало кто соблюдал, сообщают очевидцы. Позже в зоопарке заявили, что количество проходок оказалось больше, чем оговаривалось.

Как кондиционеры помогают соблюдать масочный режим

Читатель КП заметил интересную закономерность: если в автобусе работает кондиционер, пассажиры сидят в масках, а если нет — без них. Мы узнали, почему в новых автобусах не работает климат-контроль. Ранее горожане жаловались на переполненные маршрутки, в которых не соблюдается социальная дистанция, а из-за духоты невозможно носить маску.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 18 июля 2020 года.

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