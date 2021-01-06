Верить в волшебство или нет — решать каждому. Но если в путешествии вы окажетесь в местах, где, по поверьям, исполняются желания, то почему бы не попытать счастья? В Челябинске, например, можно загадать сразу несколько желаний.Счастливый нищийЕго сверкающая лысина отполирована постоянными поглаживаниями, а шапка никогда не остается пуста. Бросил монетку, погладил голову — исполнение желания обеспечено.Где искать: на пешеходной Кировке.Бронзовая птицаА теперь ищем мальчика — погонщика верблюдов. Для горожан это изваяние считается памятником счастья. Согласно преданию, нужно положить монетку в ладошку мальчишки и погладить бронзовую птичку, сидящую на его руке.Где искать: на пешеходной Кировке.Зодиакальный кругА теперь внимательно смотрим под ноги — ищем знаки зодиака. Если встанешь на свой знак, спиной в круг и бросишь монетку через плечо, то обязательно вернешься в это удивительное место и сможешь заполучить удачу.Где искать: середина пешеходной Кировки.Подкова финансовой удачиХочешь разбогатеть, тогда ищи волшебный люк со счастливой подковой. Его установили сотрудники челябинского банка, которые точно знают секреты финансового успеха. Встаем и представляем себя Скруджами Макдаками, купающимися в золотых монетах.Где искать: возле Храма Александра Невского на Алом полеПамятник вечному студентуОн помогает тем, кто жаждет новых знаний. Все местные студенты очень уважают эту скульптуру и верят, что если потереть об нее свою зачетку, то сессия пройдет успешно.Где искать: перед главным корпусом ЮУрГУСфера любвиСфера любви — самое романтичное место в Челябинске. Под ее куполом заключаются крепкие союзы. Парень и девушка должны подняться по лестницам с разных сторон и в центре площадки взяться за руки. А еще здесь любят бывать молодожены в день свадьбы — чтут традиции.Где искать: на улице Воровского, рядом с кинотеатром «КиноМакс-Урал».Челябинский метеоритДля того чтобы желание точно сбылось, его можно отправить сразу в космос. А лучшим проводником считается метеорит — космический пришелец, который прилетел на Южный Урал в 2013 году.Где искать: Исторический музей Южного Урала.Как загадывать желаниеКстати, загадывать желания стоит по правилам. Рассказываем о пяти шагах и полезных практиках, которые помогут вам достигнуть цели.Год Белого быка наступает по Восточному календарю, а не 1 января. Мы спросили астрологов и нумерологов, что поставить на новогодний стол и как привлечь деньги.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru