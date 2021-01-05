Пандемия не дает расслабляться даже в новогодние праздники. Ежедневно в Челябинской области регистрируют новые случаи заражения и летальные исходы от COVID-19. В епархии из-за этого попросили пожилых верующих пропустить рождественскую службу, а всех остальных предупредили, что в храмы пустят только четверть прихожан.Челябинская областьСтатистика заболеваемости коронавирусом в Челябинской области ежедневно пополняется на несколько сотен заболевших. По данным на 5 января, в регионе за сутки зарегистрировали 300 новых случаев COVID-19. С начала пандемии число заболевших, как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, достигло 37 626.Справились с болезнью 117 пациентов, а с начала пандемии больничные палаты покинули 23 087 человек. Но под присмотром врачей еще остаются 13 161 зараженный.За сутки от коронавируса скончались восемь человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли четыре пациента: мужчины 39, 62, 67 и 72 лет.Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания. У 70-летней пациентки были системная склеродермия и гипертоническая болезнь, у 71-летней — ишемическая кардиомиопатия и мелкоочаговый кардиосклероз. 67-летний пациент умер от ишемического инфаркта и гипертонической болезни, 62-летний — от атеросклеротической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности.Оценка РоспотребнадзораВ Челябинской области режим повышенной готовности действует до 24 января. Ежедневно о ситуации по заболеваемости ОРВИ в регионе и мерах профилактики COVID-19 отчитывается управление Роспотребнадзора по области.— Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области оценивается как неблагополучная, — отметил главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. — За прошедшие сутки управлением передано в больницы 417 человек для организации медицинского наблюдения и лабораторного обследования на коронавирус.Больше всего заболевших, по данным надзорного ведомства, в Челябинске – 91. Чуть меньше в Магнитогорске (48) и Копейске (29).Храмы почти без прихожанВ православных храмах Челябинска из-за пандемии ограничат число прихожан, желающих посетить рождественские службы. В ночь с 6 на 7 января в церковь смогут попасть лишь 25% верующих. Это нужно, чтобы обеспечить между молящимися социальную дистанцию в полтора метра.— Рекомендуем православным христианам, в особенности тем, кто старше 65 лет, остаться в рождественскую ночь дома, — сообщили в пресс-службе Челябинской епархии. — Но днем 7 января и в последующие дни – на Святках – все храмы будут открыты.Верующих также предупреждают, что городской общественный транспорт в рождественскую ночь работать не будет. Поэтому добираться до храма и обратно людям без личного автомобиля придется пешком или на такси.Зато принять участие в службе можно будет в онлайн-режиме. Трансляции организуют в социальных сетях Свято-Симеоновского кафедрального собора, Свято-Троицкого, Свято-Сергиевского и других храмов.Это были все новости о коронавирусе на 6 января 2021 года.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru