Новогодние праздники — не время для скуки. И даже если новогодние елки отменены, волшебство все равно придет в каждый дом. Специально для вас мы подготовили новогодний концерт с победителями конкурса чемпионата талантов. А еще прямо сейчас с праздниками вас поздравит самый лучший Дед Мороз Южного Урала и его помощница Снегурочка.А эту интерактивную игру Дед Мороз подготовил специально для самых маленьких. Итак, садимся поудобнее и продолжаем веселиться!Напоминаем, этот новогодний концерт для вас подготовили победители чемпионата талантов. Запомните эти имена, быть может, совсем скоро юные артисты будут радовать зрителей уже на большой сцене.Победители новогоднего чемпионата талантов: Париева Анна, Краснопеева Алиса, Сибагатуллина Камила, Гундарев Илья, Москвина Ксения, Шихов Сергей, Солодкин Лев, Минина Валерия, Абрамовских Алеся, Иванова Елизавета, Киселев Максим, Кишаева Анна, Моталова Полина, Куриных Милана, Соловьева София, Николаев Тимофей, Зуенкова Арина, Шевченко Виктория, Акинфина Валерия, Касымова Анна.Все они получили призы от партнеров конкурса и «Комсомольской правды». Ну а всех участников конкурса, которые не вошли в состав победителей, мы все равно наградим подарками и нашими бурными аплодисментами. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте.