В Челябинских храмах начались богослужения с таинством освящения воды. Многие церкви в этом году из-за пандемии коронавируса вышли в онлайн и транслируют службу через интернет. В это время самые отчаянные горожане уже вовсю окунаются в купели.На озере Смолино в этом году иордань открыли не в привычном месте возле храма Утоли моя печали, а чуть дальше, но желающих испытать себя ледяной водой все равно много. И это несмотря на призывы епархии воздержаться от крещенских купаний и поберечь здоровье.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоспотребнадзор проверил воду в купелях Челябинска (результаты)В мэрии назвали адреса купелей в ЧелябинскеВ этом году окунуться на Крещение можно будет в пяти местах (адреса)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru