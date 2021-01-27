Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 28 января 2021 г. Фото: Валентина ВАГАНОВА

На ранее утро, 28 января, минздрав зарегистрировал 285 новых случаев заражения коронавирусом, из них два у школьников. С начала пандемии диагноз подтвердили 44 098 жителям региона. Сейчас под наблюдением врачей находятся 11 741 человек.

За день из больниц выписали 448 пациентов. Общее число выздоровевших составило 30 673 человека.

Инфографика: коронавирус74.рф

За сутки погибли 16 пациентов с COVID-19. У 10 человек основной причиной смерти стал коронавирус, у шести были сопутствующие заболевания.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Врачи спасли беременную женщину с поражением легких

В Челябинскую областную клиническую больницу №2 доставили женщину на 27 неделе беременности с полным поражением легких от коронавируса. В течение месяца бригада врачей боролась за жизнь мамы и ее малыша. А после родился мальчик Женя.

Сейчас здоровью женщины и ее сына ничего не угрожает.

Урология в ЧОДКБ

В Минздраве отчитались о работе урологического отделения на базе Челябинской областной детской клинической больницы. За три неполных месяца медицинскую помощь оказали 334 маленьким пациентам, также экстренно в отделение поступило 58 детей.

Ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что у ОКБ №3, где находилось отделение детской урологии, не было лицензии на оказание педиатрической помощи. Министр здравоохранения в свою очередь встретился с коллективом отделения для обсуждения вопросов дальнейшего трудоустройства.

Экзокисть для детей с ограниченными возможностями

В региональном Минздраве рассказали о работе экзокисти в Центре восстановительной медицины и реабилитации Магнитогорска. Оборудование помогает детям с нарушением двигательной активности и диагнозом ДЦП.

— Некоторые малыши не могли делать обычные бытовые вещи в силу заболевания, а после нескольких подобных сеансов улучшения очевидны! — рассказали в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве отметили, что число детей, получающих реабилитацию, увеличилось в полтора раза. У всех пациентов наблюдается положительная динамика.

Экзокисть помогает детям в реабилитации. Фото: Министерство здравоохранения Челябинской области

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