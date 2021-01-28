Как выглядит подземный переход на площади Революции в Челябинске после взрыва газа

Подземный переход вновь ждет ремонт. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Появилось видео, как сейчас выглядит подземным переход на площади Революции в Челябинске после взрыва газового баллона. Там рухнул подвесной потолок, покорежило некоторые конструкции.

КП-Челябинск публикует видео, как теперь выглядит переход после взрыва газа.

Взрыв прогремел 28 января в 12-20 в переходе со стороны Арбитражного суда. Как сообщили в мэрии Челябинска. там велись ремонтные работы. Пострадал один человек, известно, что он получил примерно 25-30% ожогов тела и был доставлен в больницу. Прокуратура области начала проверку. Предстоит выяснить, какие работы велись в переходе, учитывая, что эта часть уже была завершена.

Такие баллоны нашли в переходе. Фото: прокуратура Челябинской области.

Движение транспорта на проспекте Ленина возле перехода затруднено. Что происходит сейчас на месте ЧП, комментарии очевидцев, читайте в нашей онлайн-трансляции.

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