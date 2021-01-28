«Слесарь пытался включить свет»: Котова прокомментировала взрыв газа в подземке Челябинска

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва Фото: Сергей СОТНИКОВ

Мэр Челябинска Наталья Котова прокомментировала взрыв газа в подземном переходе на площади Революции.

— В начале первого произошел хлопок в подсобном помещении. Произошла утечка газового баллона, и при той ситуации, когда слесарь попытался включить свет, произошел хлопок. Пострадавший один, он поступил в больницу, ожоги 25 % тела, — рассказала Наталья Котова на пресс-конференции.

Напомним, взрыв прогремел 28 января в 12-20 в переходе со стороны Арбитражного суда, там велись ремонтные работы. Пострадал один человек, известно, что он получил примерно 25-30% ожогов тела и был доставлен в больницу. Прокуратура области начала проверку. Предстоит выяснить, какие работы велись в переходе, учитывая, что эта часть уже была завершена. Что происходило на месте ЧП, комментарии очевидцев, читайте в нашей трансляции.

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